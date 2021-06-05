Строительство комплекса замедленного коксования обошлось Нафтану в $1 млрд

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 июня – Sputnik. На комплексе замедленного коксования в ОАО "Нафтан" практически завершены строительно-монтажные работы, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения предприятия.

По его словам, строительные и монтажные работы находятся в завершающей стадии (98%-99%) практически на всех основных объектах стратегического предприятия.

"Многие из элементов комплекса опробованы, идут испытания - гидроиспытания, в инертных средах. Это очень важная часть, чтобы в сентябре выйти на получение готовой продукции - высококачественного бензина и дизельного топлива", - приводит слова премьера пресс-служба.

Реализация инвестиционного проекта позволит НПЗ повысить переработку сырья до 90%, что приведет к увеличению выхода светлых нефтепродуктов до 65%, а также меньшему выходу мазута.

После ввода КЗК "Нафтан" сможет полностью обеспечить потребность республики в дизеле (до 3,4 млн тонн) и бензине (до 1 млн тонн). Стоимость инвестиционного проекта в Новополоцке превысила 1 млрд долларов.

В прошедшем году на ОАО "Нафтан" переработали свыше 7 млн тонн нефти. До 60% продукции новополоцкого НПЗ идет на экспорт более чем в 40 стран мира.