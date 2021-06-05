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Строительство комплекса замедленного коксования обошлось Нафтану в $1 млрд

05.06.2021 13:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 июня – Sputnik. На комплексе замедленного коксования в ОАО "Нафтан" практически завершены строительно-монтажные работы, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения предприятия.

По его словам, строительные и монтажные работы находятся в завершающей стадии (98%-99%) практически на всех основных объектах стратегического предприятия.

© Sputnik / Виктор Толочко
"Нафтан": реализация инвестиционной программы вышла на завершающий этап

"Многие из элементов комплекса опробованы, идут испытания - гидроиспытания, в инертных средах. Это очень важная часть, чтобы в сентябре выйти на получение готовой продукции - высококачественного бензина и дизельного топлива", - приводит слова премьера пресс-служба.

Реализация инвестиционного проекта позволит НПЗ повысить переработку сырья до 90%, что приведет к увеличению выхода светлых нефтепродуктов до 65%, а также меньшему выходу мазута.

После ввода КЗК "Нафтан" сможет полностью обеспечить потребность республики в дизеле (до 3,4 млн тонн) и бензине (до 1 млн тонн). Стоимость инвестиционного проекта в Новополоцке превысила 1 млрд долларов.

В прошедшем году на ОАО "Нафтан" переработали свыше 7 млн тонн нефти. До 60% продукции новополоцкого НПЗ идет на экспорт более чем в 40 стран мира.

 
Теги: Минск
 
 
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Очередная инвестиционная программа по модернизации нефтеперерабатывающего завода в Новополоцке практически завершена и теперь идут пуско-наладочные работы.
 
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