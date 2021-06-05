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Россия ввела запрет на экспорт гречки

05.06.2021 13:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 июня – Sputnik. С 5 июня и до 31 августа в России вступил в силу временный запрет на вывоз гречки, решение о введении, которого правительство приняло в конце апреля.

В документе говорится о том, что из страны нельзя вывозить гречиху, крупу грубого помола из нее, гречневое зерно обрушенное. При этом запрет не действует в отношении товаров для оказания международной гуманитарной помощи, транзитных товаров, а также поставок, обеспечивающих деятельность российских воинских формирований за границей и организаций на Байконуре и Шпицбергене.

Инициатором введения временных ограничений, призванных сдержать рост цен на российском рынке ранее выступило министерство сельского хозяйства.

Интересно, что уровень производства гречихи в России позволяет полностью удовлетворить внутренний спрос. В 2020 году урожай гречихи в России составил 892 тысячи тонн — на 13,5% выше показателя предыдущего года. В то же время существенно вырос экспорт в такие страны, как Китай, Латвия, Украина, Литва и Япония.

Ценовое регулирование в Беларуси

Белорусские власти решили ранее в феврале, что с 1 марта изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не может превышать 0,2% в месяц. В перечень вошли 62 позиции товаров и около полусотни лекарственных препаратов.

© Photo : Пресс-служба президента РБ
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Постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли также введено ценовое регулирование на социально значимые товары с 1 января по 29 июня включительно.

В перечень товаров, которые регулируются в республике, входит почти два десятка позиций, в том числе и гречка. Полный их перечень можно найти на сайте МАРТ.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти приняли решение о продлении действия ценового регулирования в отношении перечня социально-значимых товаров, куда входит и гречневая крупа.
 
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