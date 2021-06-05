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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (31 мая — 6 июня 2021 года)
05.06.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Городская жизнь
Большой городской пикник Vulitsa Ezha возвращается в Минск и открывает уже шестой сезон. Первое мероприятие пройдет в
Стройматериалы
Гендиректор «Гранита»
Строительство
В ЖК «Депо»
УКС Фрунзенского района
Архитектурный совет Минска
В поселке Озерище
На улице Карвата в Степянке
В Минске
Академия МВД
Земля
Под Минском
Зарубежная недвижимость
Пара из Беларуси
Туризм и отдых
За зелеными лесами Пружанского района Брестской области прячется настоящий шедевр для любителей «атмосферных фотографий». Это — заброшенный дворцово-парковый комплекс Трембицких, или, как его еще называют, усадьба Линово. Интересно, что этот памятник архитектуры в поселке Интернациональный несколько лет назад получил шанс перейти в ряды «восстановленных жемчужин Брестчины» — в 2012 году его вместе с местным крахмальным заводом приобрел с аукциона гражданин России. Однако что-то пошло не так, и жизнь во дворце остановилась. Мы побывали в имении с Лениным на въезде, и
А
Регионы
В Гродно появятся сразу два поселка таунхаусов:
Торги по экспериментальным коттеджам в Жабинке за $ 70 тысяч
Дачи и частные дома
Что такое «Белорусская Рублевка» и сколько там стоят дома, читайте
Коммерческая недвижимость
На аукцион
«Газпром»
УКС Ленинского района
В Минске с ажиотажем
В универсаме «Центральный»
Архитектурное оформление станции метро «Вокзальная»
На аукцион
Жилье и инфраструктура
На канале Realt.by в youtube появилась новая рубрика «Кости в гости». Мы будем делать обзоры на дорогое и дешевое жилье. Выбирать, кто из ведущих поедет в элитную квартиру, а кто — в квартиру «более дешевого ценового сегмента», мы будем с помощью игральных костей. Мы
Узнали в управлении образования Центрального района,
На участке улицы Я. Купалы в Минске с 7 июня
На пляже Цнянского водохранилища
Аренда
«Яндекс.Недвижимость»
Минчанка потребовала от съемщика освободить квартиру и стала фигуранткой уголовного дела.
ЖКХ
Кому в июне отключат горячую воду? В график добавили
Александр Лукашенко
Офтоп
В Республиканском центре олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке за считанные минуты сгорела конюшня. Наши корреспонденты прибыли в Центр и
В Минске (и не только)
Редакция Realt.by
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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (31 мая — 6 июня 2021 года)
Дорогие квартиры в “Депо”, новый старый замок в Гродно и белорусская Рублевка без дорог. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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