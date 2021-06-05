ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (31 мая — 6 июня 2021 года)

05.06.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья вырос на 0.8% и равен на данный момент 1244 $/м2. Текущее значение индекса является самым высоким за последние 11 недель. Средняя цена квартир в новостройках Минска, напротив, снизилась на 0.8% и составила 1285 $/м2. В настоящее время уровень цен на «первичке» превышает средние цены на вторичном рынке на 41 $/м2. Средняя цена квадратного метра в Минске без учета влияния новостроек за неделю практически не изменилась (+0.1%) и составила 1323 $.

Городская жизнь

Большой городской пикник Vulitsa Ezha возвращается в Минск и открывает уже шестой сезон. Первое мероприятие пройдет в эти выходные 5−6 июня в Ботаническом саду. На площадке организуют фуд-корт, маркет, зону развлечений и активностей. На главной сцене выступят известные музыкальные группы Intelligency и Pompeya.

Стройматериалы

Гендиректор «Гранита» пожаловался Лукашенко на ограничения России по ввозу белорусского щебня.

Строительство

В ЖК «Депо» выставили на продажу 19 квартир.

УКС Фрунзенского района предлагает квартиры в доме с отделкой.

Архитектурный совет Минска поручил изменить проекты ЖК «Квартал на Грушевке» и «Карамель».

В поселке Озерище появятся жилые комплексы и офисный центр.

На улице Карвата в Степянке построят еще две «высотки» эконом-класса.

В Минске застроят территорию бывшего Дома культуры комбината силикатных изделий.

Академия МВД не будет пока строить несколько новых зданий в центре Минска.

Земля

Подробная инструкция, как купить земельный участок в собственность на аукционе в Беларуси.

Посмотрите, какие участки вокруг Минска выставили на аукцион.

Под Минском распродают 9 земельных участков через электронные торги.

Результаты аукциона по продаже земельных участков в Дзержинском районе.

Зарубежная недвижимость

Пара из Беларуси «релоцировалась» в Египет и уже несколько месяцев живет в отеле «все включено».

Туризм и отдых

За зелеными лесами Пружанского района Брестской области прячется настоящий шедевр для любителей «атмосферных фотографий». Это — заброшенный дворцово-парковый комплекс Трембицких, или, как его еще называют, усадьба Линово. Интересно, что этот памятник архитектуры в поселке Интернациональный несколько лет назад получил шанс перейти в ряды «восстановленных жемчужин Брестчины» — в 2012 году его вместе с местным крахмальным заводом приобрел с аукциона гражданин России. Однако что-то пошло не так, и жизнь во дворце остановилась. Мы побывали в имении с Лениным на въезде, и попытались выяснить судьбу комплекса.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (31 мая — 6 июня 2021 года)

А вот что можно будет увидеть после реконструкции в Старом замке в Гродно этим летом.

Регионы

Топ «однушек» в Гомеле от 6 тысяч долларов.

В Гродно появятся сразу два поселка таунхаусов: в районе Погораны-Кошевники и в районе Девятовки.

Торги по экспериментальным коттеджам в Жабинке за $ 70 тысяч не состоялись: купить никто не захотел.

Дачи и частные дома

Что такое «Белорусская Рублевка» и сколько там стоят дома, читайте тут.

Подборка загородного жилья под Минском по цене «однушки» в столице.

Топ-5 коттеджей на сутки под Минском до $ 20 с человека.

Коммерческая недвижимость

Советы, как выгодно купить коммерческий объект в Минске.

На аукцион выставят земельный участок в промзоне на улице Шаранговича в Минске.

Посмотрите, каким будет «Мир моды — 1» в Ждановичах, который планируют открыть в сентябре после реконструкции.

«Газпром» решил построить в Петербурге второй по высоте небоскреб в мире, а минская стройка консервируется.

Узнали, сколько стоит сделать клевый ремонт салона красоты в спальном районе.

УКС Ленинского района выставил на продажу первый этаж строящегося паркинга в Лошице-7.

В Минске с ажиотажем продали изолированные помещения города.

В универсаме «Центральный» открылся «Евроопт».

Архитектурное оформление станции метро «Вокзальная» признали победителем конкурса Urban design & architecture design awards.

На аукцион выставили площадки для ремесленников на Зыбицкой: ежемесячная плата 38 рублей, договор на 5 лет.

Жилье и инфраструктура

На канале Realt.by в youtube появилась новая рубрика «Кости в гости». Мы будем делать обзоры на дорогое и дешевое жилье. Выбирать, кто из ведущих поедет в элитную квартиру, а кто — в квартиру «более дешевого ценового сегмента», мы будем с помощью игральных костей. Мы приехали в красивый и уютный город Борисов, бросили кубики, нашли апартаменты и отправились на их осмотр.

ТОП-5 нестандартных объявлений о продаже недвижимости на Realt.by

Вот какой будет новая школа в Лошице.

Узнали в управлении образования Центрального района, когда в «Лебяжьем» откроются новая школа и детский сад.

На участке улицы Я. Купалы в Минске с 7 июня начнется ремонт дороги.

На пляже Цнянского водохранилища появились воркаут-площадка и инклюзивная терраса.

Аренда

«Яндекс.Недвижимость» запустила сервис долгосрочной аренды жилья.

Минчанка потребовала от съемщика освободить квартиру и стала фигуранткой уголовного дела. Жилец оказался помощником прокурора.

ЖКХ

Кому в июне отключат горячую воду? В график добавили новые адреса.

Александр Лукашенко заявил, что «надо будет — построим вторую АЭС».

Офтоп

В Республиканском центре олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке за считанные минуты сгорела конюшня. Наши корреспонденты прибыли в Центр и спросили у очевидцев о подробностях трагедии.

В Минске (и не только) «заминировали» несколько школ.

Редакция Realt.by

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорогие квартиры в “Депо”, новый старый замок в Гродно и белорусская Рублевка без дорог. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларуси и РФ осталось согласовать одну интеграционную карту. Какую, не сообщается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by