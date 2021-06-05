Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (31 мая — 6 июня 2021 года)

Источник материала: realt.by

За зелеными лесами Пружанского района Брестской области прячется настоящий шедевр для любителей «атмосферных фотографий». Это — заброшенный дворцово-парковый комплекс Трембицких, или, как его еще называют, усадьба Линово. Интересно, что этот памятник архитектуры в поселке Интернациональный несколько лет назад получил шанс перейти в ряды «восстановленных жемчужин Брестчины» — в 2012 году его вместе с местным крахмальным заводом приобрел с аукциона гражданин России. Однако что-то пошло не так, и жизнь во дворце остановилась. Мы побывали в имении с Лениным на въезде, и попытались выяснить судьбу комплекса .

Пара из Беларуси «релоцировалась» в Египет и уже несколько месяцев живет в отеле «все включено».

Результаты аукциона по продаже земельных участков в Дзержинском районе.

Под Минском распродают 9 земельных участков через электронные торги.

Посмотрите , какие участки вокруг Минска выставили на аукцион.

Подробная инструкция , как купить земельный участок в собственность на аукционе в Беларуси.

Академия МВД не будет пока строить несколько новых зданий в центре Минска.

На улице Карвата в Степянке построят еще две «высотки» эконом-класса.

В поселке Озерище появятся жилые комплексы и офисный центр.

Архитектурный совет Минска поручил изменить проекты ЖК «Квартал на Грушевке» и «Карамель».

УКС Фрунзенского района предлагает квартиры в доме с отделкой.

В ЖК «Депо» выставили на продажу 19 квартир.

Гендиректор «Гранита» пожаловался Лукашенко на ограничения России по ввозу белорусского щебня.

Большой городской пикник Vulitsa Ezha возвращается в Минск и открывает уже шестой сезон. Первое мероприятие пройдет в эти выходные 5−6 июня в Ботаническом саду . На площадке организуют фуд-корт, маркет, зону развлечений и активностей. На главной сцене выступят известные музыкальные группы Intelligency и Pompeya.

Индекс цен вторичного рынка жилья вырос на 0.8% и равен на данный момент 1244 $/м2. Текущее значение индекса является самым высоким за последние 11 недель. Средняя цена квартир в новостройках Минска, напротив, снизилась на 0.8% и составила 1285 $/м2. В настоящее время уровень цен на «первичке» превышает средние цены на вторичном рынке на 41 $/м2. Средняя цена квадратного метра в Минске без учета влияния новостроек за неделю практически не изменилась (+0.1%) и составила 1323 $.

А вот что можно будет увидеть после реконструкции в Старом замке в Гродно этим летом.

Регионы

Топ «однушек» в Гомеле от 6 тысяч долларов.

В Гродно появятся сразу два поселка таунхаусов: в районе Погораны-Кошевники и в районе Девятовки .

Торги по экспериментальным коттеджам в Жабинке за $ 70 тысяч не состоялись : купить никто не захотел.

Дачи и частные дома

Что такое «Белорусская Рублевка» и сколько там стоят дома, читайте тут .

Подборка загородного жилья под Минском по цене «однушки» в столице.

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Коммерческая недвижимость

Советы, как выгодно купить коммерческий объект в Минске.

На аукцион выставят земельный участок в промзоне на улице Шаранговича в Минске.

Посмотрите , каким будет «Мир моды — 1» в Ждановичах, который планируют открыть в сентябре после реконструкции.

«Газпром» решил построить в Петербурге второй по высоте небоскреб в мире, а минская стройка консервируется.

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Архитектурное оформление станции метро «Вокзальная» признали победителем конкурса Urban design & architecture design awards.

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Жилье и инфраструктура

На канале Realt.by в youtube появилась новая рубрика «Кости в гости». Мы будем делать обзоры на дорогое и дешевое жилье. Выбирать, кто из ведущих поедет в элитную квартиру, а кто — в квартиру «более дешевого ценового сегмента», мы будем с помощью игральных костей. Мы приехали в красивый и уютный город Борисов , бросили кубики, нашли апартаменты и отправились на их осмотр.

ТОП-5 нестандартных объявлений о продаже недвижимости на Realt.by

Вот какой будет новая школа в Лошице.

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Аренда

«Яндекс.Недвижимость» запустила сервис долгосрочной аренды жилья.

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ЖКХ

Кому в июне отключат горячую воду? В график добавили новые адреса .

Александр Лукашенко заявил , что «надо будет — построим вторую АЭС».

Офтоп

В Республиканском центре олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке за считанные минуты сгорела конюшня. Наши корреспонденты прибыли в Центр и спросили у очевидцев о подробностях трагедии .

В Минске (и не только) «заминировали» несколько школ.

Редакция Realt.by