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Р. Головченко: На КЗК "Нафтана" практически завершены строительно-монтажные работы

05.06.2021 14:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Реализация инвестпроекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90 % с увеличением выхода светлых нефтепродуктов до 65 %, повысить производство бензина и дизельного топлива, а также снизить производство мазута. 

После ввода комплекса "Нафтан" сможет полностью обеспечить потребность страны в дизельном топливе (до 3,4 млн т) и бензине (до 1 млн т). Стоимость инвестпроекта превысила $ 1 млрд.

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Реализация инвестпроекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90 % с увеличением выхода светлых нефтепродуктов до 65 %, повысить производство бензина и...
 
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