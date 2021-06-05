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Р. Головченко: На КЗК "Нафтана" практически завершены строительно-монтажные работы
05.06.2021 14:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Реализация инвестпроекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90 % с увеличением выхода светлых нефтепродуктов до 65 %, повысить производство бензина и дизельного топлива, а также снизить производство мазута.
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Реализация инвестпроекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90 % с увеличением выхода светлых нефтепродуктов до 65 %, повысить производство бензина и...
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