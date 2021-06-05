Источник материала: БT

Реализация инвестпроекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90 % с увеличением выхода светлых нефтепродуктов до 65 %, повысить производство бензина и дизельного топлива, а также снизить производство мазута.



После ввода комплекса "Нафтан" сможет полностью обеспечить потребность страны в дизельном топливе (до 3,4 млн т) и бензине (до 1 млн т). Стоимость инвестпроекта превысила $ 1 млрд.





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