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Роман Головченко оценил реализацию инвестпроекта на "Нафтане"
05.06.2021 16:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Бензин и дизель высокой очистки на "Нафтане" - уже с осени. Сейчас на комплексе замедленного коксования практически завершены строительно-монтажные работы. В среднем степень готовности - 98 %. Идет обкатка (пуско-наладочные работы). Сегодня реализацию инвестпроекта оценил глава правительства, побывав на нескольких установках и на месте обсудив темпы. График немного сместился, но, как заверяет руководство "Нафтана", по объективным причинам. Май был дождливый, и антикоррозийную покраску приходилось переносить. Однако все это не повлияет на главную задачу - выпуск топлива в сентябре
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Бензин и дизель высокой очистки на "Нафтане" - уже с осени. Сейчас на комплексе замедленного коксования практически завершены строительно-монтажные работы. В...
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