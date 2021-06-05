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Выставка "Белагро-2021" собрала рекордное количество участников
05.06.2021 16:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Передовая техника, новинки овощеводства и цифровые инновации. Международная специализированная выставка "Белагро" сегодня завершила свою работу. В этот раз она собрала рекордное количество участников, в том числе делегации из 16 стран. Свою продукцию представили более четырех сотен компаний. По итогам масштабного сельскохозяйственного форума заключено немало выгодных договоренностей, в том числе с зарубежными партнерами.
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Передовая техника, новинки овощеводства и цифровые инновации. Международная специализированная выставка "Белагро" сегодня завершила свою работу. В этот раз она...
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