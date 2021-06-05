Источник материала: БT

Передовая техника, новинки овощеводства и цифровые инновации. Международная специализированная выставка "Белагро" сегодня завершила свою работу. В этот раз она собрала рекордное количество участников, в том числе делегации из 16 стран. Свою продукцию представили более четырех сотен компаний. По итогам масштабного сельскохозяйственного форума заключено немало выгодных договоренностей, в том числе с зарубежными партнерами.



По итогам сельхознедели лучшие экспоненты получили дипломы. Среди них - учреждения образования, государственные и частные предприятия, представители Национальной академии наук.



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