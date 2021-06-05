ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Выставка "Белагро-2021" собрала рекордное количество участников

05.06.2021 16:43 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Передовая техника, новинки овощеводства и цифровые инновации. Международная специализированная выставка "Белагро" сегодня завершила свою работу. В этот раз она собрала рекордное количество участников, в том числе делегации из 16 стран. Свою продукцию представили более четырех сотен компаний. По итогам масштабного сельскохозяйственного форума заключено немало выгодных договоренностей, в том числе с зарубежными партнерами.

По итогам сельхознедели лучшие экспоненты получили дипломы. Среди них - учреждения образования, государственные и частные предприятия, представители Национальной академии наук.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Передовая техника, новинки овощеводства и цифровые инновации. Международная специализированная выставка "Белагро" сегодня завершила свою работу. В этот раз она...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Р. Головченко: На КЗК "Нафтана" практически завершены строительно-монтажные работы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by