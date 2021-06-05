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Посол Лукьянов похвалил качество белорусских продуктов
05.06.2021 17:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
БРЕСТ - 5 июня - Sputnik. Российские покупатели любят белорусские товары за то, что они качественные и продаются по доступной цене. Таким мнением поделился посол России в Беларуси Евгений Лукьянов во время встречи с председателем Брестского облисполкома Юрием Шулейко.
"Брестский сыр на моем столе каждое утро. Когда вижу сделанную в Беларуси продукцию, уже знаю, что это цена и качество, они меня устраивают", - признался посол.
© Sputnik
Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов во время визита в Брест
По мнению Евгения Лукьянова, белорусским производителям можно не тратиться на рекламу своих продуктов на территории России.
"Лучше понижать себестоимость производимой продукции. Это самая лучшая реклама", - отметил посол РФ.
В свою очередь Юрий Шулейко отметил, что брестский регион заинтересован в российских инвестициях. А в области работает много компаний с российским капиталом.
© Sputnik Дмитрий Босак
Также губернатор уверен, что пандемийный спад производства преодолен. Предприятия по производству продуктов питания в регионе уже дают "хороший рост".
"Брестская область особая как поставщик продовольствия. У нас мощный кластер по производству и переработке молока и мяса".
Также во время встречи стороны затронули тему организации авиарейсов между Брестом и российскими регионами, говорили и о снятии в перспективе пандемийных барьеров при движении наземного общественного транспорта.
По словам Шулейко, Союзные программы дают хороший результат. Не только в экономике. В частности, за средства бюджета СГ удалось в 2018-2020 гг. провести реконструкцию Брестской крепости. Проект по реконструкции цитадели продолжат реализовывать и в 2022 году.
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Российский дипломат считает, что повышать продажи нужно за счет снижения себестоимости, а не маркетинга.
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