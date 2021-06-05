Посол Лукьянов похвалил качество белорусских продуктов

Источник материала: Sputnik Беларусь

БРЕСТ - 5 июня - Sputnik. Российские покупатели любят белорусские товары за то, что они качественные и продаются по доступной цене. Таким мнением поделился посол России в Беларуси Евгений Лукьянов во время встречи с председателем Брестского облисполкома Юрием Шулейко.

"Брестский сыр на моем столе каждое утро. Когда вижу сделанную в Беларуси продукцию, уже знаю, что это цена и качество, они меня устраивают", - признался посол.

© Sputnik Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов во время визита в Брест

По мнению Евгения Лукьянова, белорусским производителям можно не тратиться на рекламу своих продуктов на территории России.

"Лучше понижать себестоимость производимой продукции. Это самая лучшая реклама", - отметил посол РФ.

В свою очередь Юрий Шулейко отметил, что брестский регион заинтересован в российских инвестициях. А в области работает много компаний с российским капиталом.

Также губернатор уверен, что пандемийный спад производства преодолен. Предприятия по производству продуктов питания в регионе уже дают "хороший рост".

"Брестская область особая как поставщик продовольствия. У нас мощный кластер по производству и переработке молока и мяса".

Также во время встречи стороны затронули тему организации авиарейсов между Брестом и российскими регионами, говорили и о снятии в перспективе пандемийных барьеров при движении наземного общественного транспорта.

По словам Шулейко, Союзные программы дают хороший результат. Не только в экономике. В частности, за средства бюджета СГ удалось в 2018-2020 гг. провести реконструкцию Брестской крепости. Проект по реконструкции цитадели продолжат реализовывать и в 2022 году.

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