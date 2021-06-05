Беларусь ограничила ввоз свинины из Словакии из-за опасной болезни

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 июня ― Sputnik. Беларусь ограничила ввоз свинины из Словакии из-за африканской чумы свиней (АЧС), сообщается на официальном сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

Случаи заболевания восприимчивых видов животных были выявлены на территории Банска-Бистрицкого края Словакии, сообщил генеральный директорат по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Европейской комиссии.

В связи с поступившей информацией Беларусь ввела временные ограничения на ввоз из Словакии живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.

В Министерстве сельского хозяйства Беларуси также проинформировали о необходимости дополнительных мер для биологической защиты свиноводческих комплексов в связи с угрозой завоза вируса в страну.

Известно, что африканская чума свиней, которую специалисты ветеринарного профиля называют болезнью Монтгомери, является вирусным заболеванием домашних и диких свиней, при заражении одного животного обычно погибает все поголовье. Пока от АЧР не существует вакцины, при этом африканская чума свиней является безопасной для человека.

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