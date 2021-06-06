Страны G7 договорились ввести налог для глобальных техгигантов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 июн – Sputnik. Страны G7 договорились ввести минимальный налог для транснациональных технологических компаний в размере не менее 15%. Об этом в субботу по итогам встречи министров финансов "большой семерки" заявил глава минфина Великобритании Риши Сунак.

"На встрече G7 сегодня в Лондоне мои финансовые коллеги и я пришли к историческому соглашению о глобальной налоговой реформе, требующей, чтобы крупнейшие транснациональные технологические гиганты платили свою справедливую долю налогов в Великобритании", – написал министр в Twitter.

Согласно решению G7, технологические компании будут платить налоги в размере не менее 15% в Великобритании.

Решение было принято в рамках борьбы с уклонением от уплаты корпоративных налогов крупными технологическими компаниями, такими, как Facebook, Google и Amazon, большинство из которых уплачивает налоги не по месту ведения продаж, а по месту юридической регистрации. В случае с Великобританией, являющейся одним из крупнейших рынков операций техгигантов, налоги уплачивались в Ирландии.

Таким образом, по мнению Сунака, назвавшим данное решение историческим, "правильные компании заплатят правильный налог в правильных местах".

Как оценили введение налога в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала договоренность стран "большой семерки" о минимальном налоге для транснациональных корпораций на уровне не менее 15%.

"Это важный шаг для справедливого налогообложения и конкуренции",– написала глава ЕК в Twitter.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в свою очередь отметил, что это решение стало важным шагом на пути к глобальному соглашению по налоговой реформе. "Еврокомиссия будет активно этому способствовать на предстоящем в будущем месяце заседании "двадцатки", – говорится в сообщении Джентилони в Twitter.

Как отнеслись к решению в Facebook

Facebook приветствует соглашение G7 по налогообложению для транснациональных технологических компаний в размере не менее 15%, заявил руководитель отдела политики и коммуникации компании Ник Клегг.

Ранее министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что страны G7 договорились ввести минимальный налог для транснациональных технологических компаний в размере не менее 15%.

"Facebook долгое время призывал реформировать правила глобального налогообложения и приветствует важный прогресс, достигнутый странами G7. Сегодняшнее соглашение - это значительный шаг, который придаст определенности бизнесу и повысит доверие общественности к глобальной системе налогообложения", - говорится в заявлении Клегга, опубликованном в Twitter.

Он добавил, что компания осознает, что данное соглашение означает, что Facebook будет платить больше налогов и в разных странах.

Что пишут СМИ

В СМИ придали особое значение новости о том, что страны G7 договорились ввести налог не менее 15% для глобальных технологических гигантов.

Договоренность возвещает возвращение к взаимному признанию клубом богатых стран своих законодательных актов, что было подорвано в последние годы, когда администрация Трампа наложила тарифы на союзников Америки", – отмечает газета New York Times. Однако издание также отмечает, что угроза торговой войны сохраняется.

Издание Huffington Post также не преминуло указать на роль национальных интересов в переговорах. "В договоренность входит устранение странами, такими, как Франция, которые ввели налоги на цифровые услуги, этих односторонних налогов в пользу глобального соглашения. США считают эти цифровые налоги несправедливыми торговыми мерами", – отмечает Huffington Post.

Но это не единственная уступка, которую заполучили США, отмечает газета Financial Times. "Определение глобальных компаний (на которые распространится налог) еще предстоит сформулировать", – сообщает издание. Но этот пункт договоренности потребует заключения глобального договора, который странам "семерки" предстоит заключить в этом году.