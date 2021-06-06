Нашли виноватого: хакеры обвиняют Илона Маска в падении курса биткоина

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 июн - Sputnik. Группа компьютерных взломщиков Anonymous выступила с обвинениями в адрес американского миллиардера, главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска.

"Игры, в которые вы играли с рынками криптовалюты, разрушили жизни... Ваши твиты на этой неделе показали явное равнодушие к простому рабочему человеку", – говорится в видеообращении к Илону Маску, которое хакеры опубликовали в Twitter.

Маск ранее опубликовал твит с упоминанием биткоина и эмодзи с разбитым сердцем, прикрепив картинку с шуткой о расставании. В результате стоимость биткоина упала более чем на тысячу долларов.

Хакеры отметили, что миллионы инвесторов, которые вложили средства в криптовалюты, рассчитывали, что прибыль с рынка криптовалют помогут "улучшить их жизнь". Однако из-за твитов Маска, которые хакеры назвали "публичной истерикой", мечты "трудолюбивых людей" оказываются разрушенными.

Хакеры также обвинили Маска в том, что на манипуляциях с биткоином компания Tesla заработала больше денег, чем за годы продажи электромобилей.

"Вы можете полагать, что вы самый умный, но сейчас нашелся достойный противник. Мы – Anonymous. Нас легион. Мы идем", – подытожили хакеры свое обращение к предпринимателю.

Ранее твиты Илона Маска в поддержку биткоина сильно влияли на котировки криптовалюты, в том числе когда Маск упомянул биткоин в своей подписи на страничке в Twitter в январе этого года. Но позднее Илон Маск стал чаще упоминать криптовалюту Dogecoin, что поспособствовало ее росту.