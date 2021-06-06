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Итоги "Белагро-2021": расширение экспорта и новый этап в обмене опытом
06.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Беларусь намерена расширить поставку сельхозпродукции сразу в несколько регионов России, а также выйти на новый этап по обмену опытом с зарубежными коллегами. Итоги международного сельскохозяйственного форума "Белагро" впечатляют. В африканский Судан отправятся две сотни белорусских тракторов производства МТЗ. А Могилевский мясокомбинат будет поставлять продукцию во Владивосток и Китай. В свою очередь азербайджанская сторона выразила заинтересованность перенять опыт Беларуси по внедрению системы идентификации животных и развитию сельских территорий. Также в Баку планируют направлять больше молодежи на обучение в белорусские аграрные вузы. В расширении ассортимента поставок и в обмене опытом по развитию сборочного производства белорусской сельхозтехники заинтересован и Таджикистан.
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Беларусь намерена расширить поставку сельхозпродукции сразу в несколько регионов России, а также выйти на новый этап по обмену опытом с зарубежными коллегами....
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