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Итоги "Белагро-2021": расширение экспорта и новый этап в обмене опытом

06.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь намерена расширить поставку сельхозпродукции сразу в несколько регионов России, а также выйти на новый этап по обмену опытом с зарубежными коллегами. Итоги международного сельскохозяйственного форума "Белагро" впечатляют. В африканский Судан отправятся две сотни белорусских тракторов производства МТЗ. А Могилевский мясокомбинат будет поставлять продукцию во Владивосток и Китай. В свою очередь азербайджанская сторона выразила заинтересованность перенять опыт Беларуси по внедрению системы идентификации животных и развитию сельских территорий. Также в Баку планируют направлять больше молодежи на обучение в белорусские аграрные вузы. В расширении ассортимента поставок и в обмене опытом по развитию сборочного производства белорусской сельхозтехники заинтересован и Таджикистан. 

Алексей Богданов, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Делегация из Мозамбика подписала соглашение на поставки сельскохозяйственной техники Бобруйскагромаша. Минский тракторный завод, Гомсельмаш представили свои образцы новинок техники и тоже очень понравились тем специалистам, которые были здесь из разных стран мира. Поэтому, конечно, мы надеемся и знаем, что эта работа будет продолжена, и мы дальше будем продвигать наши товары по всему миру.

Инесса Короткевич, зампредседателя правления Белкоопсоюза:
На нашем комплексном стенде были представлены все области, и каждая имела возможность своим индивидуальным подходом привлечь внимание. Много было представителей дипмиссий, которые находятся в Республике Беларусь, и проявлена практическая заинтересованность в возможных поставках нашей продукции шоковой заморозки, дикорастущей продукции, мясной продукции и, конечно, нашей гордости - пушнины и шубных изделий.
Достигнуты договоренности также и на внутреннем рынке. Например, на представленный "Амкодором" новый 12-метровый сеятельный агрегат "Верас" уже поступают заказы из всей страны. Только Минская область намерена закупить сотню новых сеялок. Масштабный сельскохозяйственный форум "Белагро" в этом году впервые проходил в индустриальном парке "Великий камень". Его посетили делегации из 10 стран и 6 регионов России.

 
 
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Беларусь намерена расширить поставку сельхозпродукции сразу в несколько регионов России, а также выйти на новый этап по обмену опытом с зарубежными коллегами....
 
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