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Глава государства на неделе посетил предприятие "Гранит" в Микашевичах

06.06.2021 22:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Развитие экономики сегодня особенно важно для страны. И пока одни пытаются навредить и открыто мечтают о голодных бунтах, государство работает в конструктивном ключе и в интересах общества: защищает собственный рынок, развивает и ищет новые направления для экспорта товаров. Скажем, белорусского щебня. Глава государства в пятницу побывал в Микашевичах на знаковом для региона предприятии "Гранит".

Город ассоциируется прежде всего с известным карьером, где уже более четырех десятилетий бесперебойно ведется добыча ценного строительного материала. "Гранит" - крупнейший производитель щебня в Беларуси. Но есть у предприятия еще одно месторождение - интеллектуальный карьер "Ситницкое". На нем работают беспилотные БелАЗы, управляют ими операторы удаленно посредством 5G-связи. Это белорусская инновация.

Минувший год уж точно показательным не назовешь ни в плане экономических результатов, ни в плане взаимоотношений с нашими торговыми партнерами. Из-за закрытых границ после начала пандемии поставки за рубеж заметно снизились. Плюс Россия ограничила объемы ввоза нашего сырья. Правительство подключат для решения этого вопроса. Откровенный разговор с работниками завода - часть президентской командировки.

2020-й наглядно продемонстрировал, кто есть кто на мировой арене и на что готовы ради больших денег. Нечестная конкуренция - ответ на многие вопросы. Например, ограничения, введенные и против белорусской авиакомпании "Белавиа", и против ряда наших предприятий. Практика последних лет показывает, что именно санкционный язык сейчас самый популярный в мире, увы.

С Президентом в Микашевичах большой пул чиновников. Поэтому ответы на многие проблемные вопросы находили сходу. Например, правительство в ближайшие дни примет меры, чтобы никто не мешал работать на нашем же рынке - а то парадокс, когда свой щебень девать некуда, а мы умудряемся закупать украинский.
В течение недели поручил Президент решить проблему с лицензированием медуслуг местного санатория "Свитанок". А участок дороги Кобрин - Гомель вскоре ждет реконструкция.

 
Теги: Гомель
 
 
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Развитие экономики сегодня особенно важно для страны. И пока одни пытаются навредить и открыто мечтают о голодных бунтах, государство работает в конструктивном...
 
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