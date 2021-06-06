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Глава государства на неделе посетил предприятие "Гранит" в Микашевичах
06.06.2021 22:47 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Развитие экономики сегодня особенно важно для страны. И пока одни пытаются навредить и открыто мечтают о голодных бунтах, государство работает в конструктивном ключе и в интересах общества: защищает собственный рынок, развивает и ищет новые направления для экспорта товаров. Скажем, белорусского щебня. Глава государства в пятницу
Минувший год уж точно показательным не назовешь ни в плане экономических результатов, ни в плане взаимоотношений с нашими торговыми партнерами. Из-за закрытых границ после начала пандемии поставки за рубеж заметно снизились. Плюс Россия ограничила объемы ввоза нашего сырья. Правительство подключат для решения этого вопроса. Откровенный разговор с работниками завода - часть президентской командировки.
С Президентом в Микашевичах большой пул чиновников. Поэтому ответы на многие проблемные вопросы находили сходу. Например, правительство в ближайшие дни примет меры, чтобы никто не мешал работать на нашем же рынке - а то парадокс, когда свой щебень девать некуда, а мы умудряемся закупать украинский.
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Развитие экономики сегодня особенно важно для страны. И пока одни пытаются навредить и открыто мечтают о голодных бунтах, государство работает в конструктивном...
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