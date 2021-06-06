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На неделе "Белагро" стала диалоговой площадкой для бизнес-партнеров
07.06.2021 06:31 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Новые технологии и подходы в сельхозмашиностроении, переработке и маркетинге. Агропромышленная неделя "Белагро" стала диалоговой площадкой для бизнес-партнеров, производителей и торговых сетей. На "Белагро" товар оценивают воочию, обсуждают мировые тенденции, цены, перспективные рынки Азии и Африки, новинки товаров на них и чего хочет покупатель. Минский тракторный в свои 75 удивляет беспилотниками и тяжеловесными машинами. Не отстают и другие предприятия с сеялками, комбайнами и различными агрегатами.
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Новые технологии и подходы в сельхозмашиностроении, переработке и маркетинге. Агропромышленная неделя "Белагро" стала диалоговой площадкой для бизнес-партнеров,...
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