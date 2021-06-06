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На неделе "Белагро" стала диалоговой площадкой для бизнес-партнеров

07.06.2021 06:31 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Новые технологии и подходы в сельхозмашиностроении, переработке и маркетинге. Агропромышленная неделя "Белагро" стала диалоговой площадкой для бизнес-партнеров, производителей и торговых сетей. На "Белагро" товар оценивают воочию, обсуждают мировые тенденции, цены, перспективные рынки Азии и Африки, новинки товаров на них и чего хочет покупатель. Минский тракторный в свои 75 удивляет беспилотниками и тяжеловесными машинами. Не отстают и другие предприятия с сеялками, комбайнами и различными агрегатами.

С гостями выставки, а были они из 16-ти стран, говорят о кооперации и новых совместных сборках за пределами Беларуси. Как итог, МТЗ подписал соглашение о поставках и сборке тракторов в Индии, Таджикинстан готов открыть сервисный центр под гомельские агрегаты, а Азербайджану интересен наш опыт по строительству агрогородков. Особое внимание и продуктам питания. Рост мировых цен на продовольствие в мае, по данным ООН, стал рекордным за последние 10 лет. Беларусь всегда большое внимание уделяла своей продовольственной безопасности, наполняя полки магазинов разнообразным ассортиментом.

А молочные и мясные продукты под маркой "Сделано в Беларуси" всегда со знаком качества у покупателя за рубежом. И наши предприятия активно выходят на новые рынки и подстраиваются под их вкусы, при этом оставляя главное - натуральность в каждой упаковке. Новыми контрактами пополнилась и копилка "Белагро". Суммы еще подсчитывают, но они будут значительные.

 
 
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Новые технологии и подходы в сельхозмашиностроении, переработке и маркетинге. Агропромышленная неделя "Белагро" стала диалоговой площадкой для бизнес-партнеров,...
 
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