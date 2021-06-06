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Работу энергетического сектора экономики на неделе обсудили у Президента
07.06.2021 06:31 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Доклад о состоянии дел в отрасли представила Президенту профильная команда - министр, вице-премьер и помощник Президента. В целом Александр Лукашенко позитивно отозвался о работе энергетиков.
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Доклад о состоянии дел в отрасли представила Президенту профильная команда - министр, вице-премьер и помощник Президента. В целом Александр Лукашенко позитивно...
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