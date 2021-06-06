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Работу энергетического сектора экономики на неделе обсудили у Президента

07.06.2021 06:31 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Доклад о состоянии дел в отрасли представила Президенту профильная команда - министр, вице-премьер и помощник Президента. В целом Александр Лукашенко позитивно отозвался о работе энергетиков.

Большие надежды на них возлагают и в связи с воплощением в жизнь крупнейшего инвестпроекта в истории страны - строительством Белорусской АЭС. Впереди промышленная эксплуатация первого энергоблока станции. Вопрос о том, как увеличивать использование электроэнергии и в жизни, и в реальном секторе, никто не снимает. Электропотребление стимулируют. Кстати, в Беларуси вовремя уловили тренды и уже давно занимаются развитием электротранспорта и инфраструктуры для него. Продолжат в этом же духе.

 
 
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Доклад о состоянии дел в отрасли представила Президенту профильная команда - министр, вице-премьер и помощник Президента. В целом Александр Лукашенко позитивно...
 
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