Брыло: в РБ число занятых в сельском хозяйстве с 90-х сократилось в три раза

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 июн – Sputnik. В начале истории современной Беларуси в агропромышленном производстве были задействованы 1 миллион 67 тысяч человек, сейчас – 270 тысяч, такие цифры озвучил в эфире телеканала СТВ первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

"Сокращение количества занятых людей в сельском хозяйстве – естественный процесс. Во всем мире количество людей, которые работают в АПК, всегда идет на уменьшение", – сказал Брыло.

Он подчеркнул, что если бы в республике не было тотальной модернизации, то накормить страну стало бы невозможно.

О работе с Африкой

По словам первого замминистра, Беларусь работает с 16 странами Африки. "Уже начали первые свои поставки, движемся. Когда они знакомятся с Беларусью и видят технологию производства продукции животноводства, они где-то и не верят, что такое может быть на самом деле", – отметил он. Брыло подчеркнул, что работать с республикой иностранцам нравится.

Ценообразование на белорусскую картошку

Один из вопросов, который был поднят на интервью, – ценообразование на отечественную продукцию и, в частности, картофель. Первый замминистра добавил, что белорусская картошка не уступает зарубежной по качеству, однако некоторые торговые сети не совсем порядочно поступают по отношению к местной продукции.

"Есть ряд компаний, которые не считают нужным это делать. А если кто-то пытается показать, что он продает белорусскую продукцию, но в то же время идет прекрасная выкладка египетской картошки, какой-то другой картошки, а белорусскую специально выберут такую – я не знаю, где такую можно найти, и написать обязательно, что это белорусская картошка. Тогда надо задать вопрос этим товарищам: вы в какую игру играете?" – сказал Брыло.

По его словам, этот вопрос ведомство будет решать с министерством антимонопольного регулирования.

В частности, торговые сети уже приглашают для обсуждения договорных отношений фермеров, производящих овощную, картофельную продукцию, на подписание пролонгированных договоров.

"Давайте по-честному заключим на год, два и будем понимать, что вы ежемесячно будете продавать определенный объем этой продукции именно белорусского происхождения", – резюмировал Брыло.

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