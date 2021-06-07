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Россия может закупить у Беларуси дополнительную партию картофеля

07.06.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Россия обсуждает с Беларусью дополнительную закупку нескольких десятков тонн картофеля, об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе Петербургского международного экономического форума.

В 2021 году ПМЭФ проходил в очном формате 2 – 5 июня.

Такая необходимость вызвана тем, что картофель в России активно дорожает в последние месяцы. С начала текущего года по состоянию на 31 мая стоимость картофеля выросла на 61,6%.

"Мы обсуждаем с Беларусью ввоз белорусского картофеля", - сказала Абрамченко. По ее словам, увеличение импорта этой продовольственной культуры будет на уровне нескольких десятков тонн.

Белорусская сторона подтверждает, что готова дать такой объем. Этой партии будет достаточно до нового урожая для того, чтобы стабилизировать цены на картофель на российском рынке, констатировала вице-премьер.

Ранее первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь сообщал, что экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания за январь-март вырос на 5% до 1,5 млрд долларов. Планируется, что в ближайшие нескольких лет по экспорту сельхозпродукции и продуктов питания республика сможет выйти на семь миллиардов долларов ежегодно.

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Теги: Минск
 
 
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Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что российская сторона в ближайшее время планирует импортировать из Беларуси нескольких десятков тонн картофеля
 
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