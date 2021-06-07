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Вопреки всему: золотовалютные резервы Беларуси выросли до уровня $7,8 млрд
07.06.2021 09:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн – Sputnik. Международные резервные активы на 1 июня 2021 года, по предварительным данным, составили 7 763,1 млн. долларов, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Валютные резервы республики в мае выросли на 485,2 млн. долларов (6,7%). В предыдущий месяц власти нарастили активы на 337,9 млн. долларов (на 4,9%).
В пресс-службе регулятора рост ЗВР объясняют покупкой валюты на биржевых торгах, ростом цены на монетарное золото, а также поступлением иностранной валюты в бюджет.
"В мае 2021 года правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 132 млн. долларов", - отметили в Нацбанке.
Белорусские власти в основных направлениях денежной и кредитной политики на текущий год заложили показатель согласно которому резервные активы не должны к началу 2022 года быть ниже отметки в 6 миллиардов долларов.
В прошлом году регулятор ставил перед собой задание сохранить золотовалютные резервы на уровне не ниже чем 7,3 миллиарда долларов.
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