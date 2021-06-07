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ЗВР Беларуси увеличились на 6,7%

07.06.2021 10:53 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Золотовалютные резервы Беларуси в мае выросли на $485,2 млн (6,7%) после роста в апреле на $337,9 млн (на 4,9%). В Нацбанке пояснили, почему они увеличились.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

На 1 июня международные резервные активы страны составили $7 763,1 млн (в эквиваленте).

В Нацбанке отметили, что рост ЗВР в мае обусловлен покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», увеличением стоимости монетарного золота, а также поступлением иностранной валюты в бюджет, поясняет регулятор.

В мае 2021 года Правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $132 млн.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6,0 млрд.

Напомним, за март золотовалютные резервы снизились на $174,5 млн, за февраль – на $88,9 млн, за январь– на $265 млн.

Как говорили в Нацбанке, в марте снижение уровня международных резервных активов «обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 310 млн долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота».

Впервые в этом году показатель ЗВР страны вырос в апреле - на 4,9%

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Золотовалютные резервы Беларуси в мае выросли на $485,2 млн (6,7%) после роста в апреле на $337,9 млн (на 4,9%). В Нацбанке пояснили, почему они увеличились.
 
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