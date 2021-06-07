Полезные аксессуары за 10 копеек - при покупке смартфонов и планшетов Huawe

Карту памяти или беспроводные наушники можно купить за 10 копеек в магазинах МТС. Специальная цена действует при покупке ряда устройств Huawei.

В частности, при покупке смартфонов Huawei P40 или Huawei P40 Pro можно забрать карту памяти Huawei NM на 128 ГБ c адаптером за 10 копеек.

Huawei P40 – современный базовый флагман, оснащенный 6,1-дюймовым OLED-экраном, тройной камерой с разрешением основного сенсора 50 Мп, 128 ГБ внутренней и 8 ГБ оперативной памяти. Его можно приобрести за 1999 рублей или от 86,91 рубля в месяц при покупке в рассрочку.

Huawei P40 Pro – улучшенная версия флагмана с диагональю экрана 6,58 дюйма, 256 ГБ внутренней и 8 ГБ оперативной памяти. Его основная квадрокамера долгое время считалась лучшей в мире по мнению профессионального фоторесурса DXOMARK. Эта модель смартфона доступна за 2799 рублей. В рассрочку он доступен от 121,69 рубля в месяц.

А вместе с планшетом Huawei MatePad T10s по акционной стоимости будут доступны беспроводные наушники Huawei Lite AM61 .

Планшет Huawei MatePad T10s оборудован 10,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920×1200 точек, камерами на 5 и 2 Мп, внутренним накопителем на 64 ГБ и 3 ГБ оперативной памяти. Устройство можно купить единым платежом за 699 рублей или в рассрочку с ежемесячным платежом от 30,38 рубля.

Акция действует при наличии соответствующего аксессуара на торговом объекте, где происходит покупка смартфона или планшета. Количество бонусов по цене 10 копеек ограничено.