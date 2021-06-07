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«Квадрат» − от $1124. В доме-долгострое на Богдановича выставили на продажу три квартиры

07.06.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На данный момент в ЖК «Аркадия» остается недостроенным последний дом − многоподъездная «стенка» на 402 квартиры. Напомним, что с 2018 года жилой комплекс в районе улицы Богдановича, который мог стать головной болью всего района, находится под контролем УКС Советского района. На днях это предприятие выставило на продажу 3 трехкомнатные квартиры в последнем незаселенном доме ЖК. Соответствующая проектная декларация опубликована в газете «Минский курьер».

«Квадрат» − от 24. В доме-долгострое на Богдановича выставили на продажу три квартиры

Речь идет об объекте «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными административными и торговыми помещениями и подземными и надземными автостоянками в границах улиц Богдановича, Амурской, Тургенева, Тиражной» (4-я очередь строительства).

Жилой комплекс «Аркадия» вдоль улицы Богдановича начали строить в 2007 году. Он должен был состоять из 5 жилых домов: трех 26-этажных домов-свечек и двух многоподъездных 15-этажных домов. Планировалось, что к 2017 году весь комплекс будет введен в эксплуатацию. Однако с окончанием строительства возникли проблемы: директора «Тамбаза» Льва Хаютина посадили, а достраивать дома по распоряжению президента взялся УКС Советского района. К последнему дому строители приступили лишь в июле 2020 года. Завершить стройку и сдать дом в эксплуатацию планируется летом 2022 года. В конце января 2021 года дольщики обращались к президенту с просьбой открыть им кредитную линию на завершение строительства. Стоит отметить, что их услышали, и весной «Беларусбанк» действительно стал выдавать кредиты дольщикам данного дома.

«Квадрат» − от 24. В доме-долгострое на Богдановича выставили на продажу три квартиры
«Квадрат» − от 24. В доме-долгострое на Богдановича выставили на продажу три квартиры

В данный момент УКС Советского района предлагает к долевому строительству 3 (три) трехкомнатные квартиры:

− «трешка» площадью 110,75 «квадратов» на 18-м этаже,

− «трешка» площадью 113,07 «квадратов» на 21-м этаже,

− «трешка» площадью 142,25 «квадратов» на 26-м этаже.

«Квадрат» − от 24. В доме-долгострое на Богдановича выставили на продажу три квартиры

Стоимость 1 квадратного метра – 2810 рублей 16 копеек. Первоначальный взнос − 30% от общей стоимости объекта долевого строительства, до декабря 2021 года предусмотрена рассрочка платежа. При единовременной оплате – скидка 5%.

Здание жилого дома на пересечении улиц Тургенева и Тиражной состоит из 4 секций. Три подъезда имеют по 22 этажа, четвертый − 26 этажей. Жилые квартиры расположены с 3-го этажа. На 1-м, 2-м этажах и стилобатной части запроектированы разнообразные встроенные помещения: магазины, офисы, амбулатория.

«Квадрат» − от 24. В доме-долгострое на Богдановича выставили на продажу три квартиры

 
Теги: Минск
 
 
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На данный момент в ЖК «Аркадия» остается недостроенным последний дом − многоподъездная «стенка» на 402 квартиры. Напомним, что с 2018 года жилой комплекс в районе...
 
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