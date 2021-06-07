«Квадрат» − от $1124. В доме-долгострое на Богдановича выставили на продажу три квартиры

Жилой комплекс «Аркадия» вдоль улицы Богдановича начали строить в 2007 году. Он должен был состоять из 5 жилых домов: трех 26-этажных домов-свечек и двух многоподъездных 15-этажных домов. Планировалось , что к 2017 году весь комплекс будет введен в эксплуатацию. Однако с окончанием строительства возникли проблемы: директора «Тамбаза» Льва Хаютина посадили , а достраивать дома по распоряжению президента взялся УКС Советского района. К последнему дому строители приступили лишь в июле 2020 года. Завершить стройку и сдать дом в эксплуатацию планируется летом 2022 года. В конце января 2021 года дольщики обращались к президенту с просьбой открыть им кредитную линию на завершение строительства. Стоит отметить, что их услышали, и весной «Беларусбанк» действительно стал выдавать кредиты дольщикам данного дома.