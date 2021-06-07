|
«Квадрат» − от $1124. В доме-долгострое на Богдановича выставили на продажу три квартиры
07.06.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На данный момент в ЖК «Аркадия» остается недостроенным последний дом − многоподъездная «стенка» на 402 квартиры. Напомним, что с 2018 года жилой комплекс в районе улицы Богдановича, который мог стать головной болью всего района, находится под контролем УКС Советского района. На днях это предприятие выставило на продажу 3 трехкомнатные квартиры в последнем незаселенном доме ЖК. Соответствующая проектная декларация опубликована в газете «Минский курьер».
Стоимость 1 квадратного метра – 2810 рублей 16 копеек. Первоначальный взнос − 30% от общей стоимости объекта долевого строительства, до декабря 2021 года предусмотрена рассрочка платежа. При единовременной оплате – скидка 5%.
Здание жилого дома на пересечении улиц Тургенева и Тиражной состоит из 4 секций. Три подъезда имеют по 22 этажа, четвертый − 26 этажей. Жилые квартиры расположены с 3-го этажа. На 1-м, 2-м этажах и стилобатной части запроектированы разнообразные встроенные помещения: магазины, офисы, амбулатория.
Всего в доме будет 402 квартиры: 75 однокомнатных, 135 двухкомнатных, 165 трехкомнатных, 22 четырехкомнатные и 5 пятикомнатных.
Читайте также:
От $ 37 тысяч за «однушку» в Минске. В Дражне строят дом, квартиры в котором дадут ветеранам боевых действий
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На данный момент в ЖК «Аркадия» остается недостроенным последний дом − многоподъездная «стенка» на 402 квартиры. Напомним, что с 2018 года жилой комплекс в районе...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)