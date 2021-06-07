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Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами

07.06.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На этот раз мы заглянули в два садоводческих товарищества под Минском - "Родник" и "Ромашка" Соломореченские. Они расположены в молодеченском направлении, за деревней Чучаны, ближе к МКАД-2. До Минска от них около 20 километров, до Немиги на машине - не больше 25 минут. Вокруг дач - лес. Также лесом разделены сами СТ, хотя имеют общие названия улиц и нумерацию участков.

Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами

Участков много, но все маленькие

Первое, что впечатляет в "Ромашке Соломореченской" - перепад высот. На горе - лес, внизу, под горой, речка Чернявка и ее родники. В будний день тут тихо, воздух звенит от пения птиц. Но вряд ли тихо в выходные - уж очень много дач, крохотные участки, ощущение скученности. 4 сотки по нынешним временам - слишком мало.

Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами

На въезде в массив кажется, что много в этом СТ заброшенных, неухоженных, захламленных дач. Впрочем дальше от въезда, выше, на горе, картинка уже другая. Милые домики, аккуратные грядки.

Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами

До этого не приходилось бывать в СТ, где между деревянными постройками на смежных участках - не больше двух метров. То ли противопожарные нормы, когда дачи строились, не действовали, то ли люди тут ничего не боятся.

Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами

Самое интересное строение "Ромашки" - особняк, увешанный спутниковыми тарелками.

Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами

Внизу, у Чернявки - проезд и выходы к родникам. У родников висят результаты анализов воды. Вода обозначена как питьевая. Хотя понимаешь - течет из-под горы, застроенной дачами, где туалеты по старинке - дощатые домики над выгребными ямами.

Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами

Есть газ - и домики сразу современнее

"Родник Соломореченский" от родников на Чернявке дальше, и уже другой. Он более ухоженный, добротный, больше новых или обновленных домиков. Секрет прост - в товариществе есть газ.

Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами

В "Роднике" нет таких перепадов высот, дома кажутся просторней, расстояние между ними явно побольше, чем в "Ромашке". Участки по 5 соток, но только дома на сдвоенных наделах выглядят, как полноценные загородные усадьбы.

Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами

Застройка "Родника" неоднородная. Видно, что дачи перепродавались, и новые владельцы обустраиваются уже в соответствии с современными представлениями об отдыхе.

Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами

Оба СТ хороши близостью грибного леса и Минска -  до города ходят и автобусы, и маршрутки.

Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами
Лес, речка и 25 минут до центра Минска. Что и почем продают в садовых товариществах рядом с Чучанами

Что продают в "Соломреченских"? Есть даже дом с бункером

За 11,9 тысячи (тут и далее - цены в валютном эквиваленте) выставлен участок с домом в СТ «Родник Соломореченский». Участок - 5 соток, ровный, правильной формы, не захламлён, высажены можжевельники и плодоносящие деревья, забор сетка рабица. В доме электричество, круглогодичный водопровод на участке, по улице газ.

16,8 тысячи хотят за дом на наклонном участке в 4 сотки в "Ромашке Соломореченской". Продавец сообщает: "4 уровня: жилой этаж кирпичный оштукатурен изнутри (прихожая и 2 комнаты), мансардный этаж кирпич (16,5 кв. + чердачные помещения), железобетонные цокольный этаж (столовая, душевая, кладовка) и подвал-бункер".

Дача в три уровня в СТ «Родник Соломореченский» на участке почти в 5 соток оценена в 22 тысячи. "Хорошие подъездные пути, асфальт до товарищества. Есть магазин «Продукты». Участок огорожен, забор - металлический штакетник, есть плодовые деревья, цветник. Внутренняя отделка - дерево, новые стеклопакеты," - сообщает продавец.

В 30 тысяч с торгом оценивается 120-метровое строение на 5,76 сотках: "Дом обложен кирпичом, имеется русская печь с камином. В цокольном этаже гараж, а также подвал для хранения овощей. К дому подведены природный газ, вода, электричество".

Новый современный домик для отдыхав "Ромашке" предлагается за 55 тысяч с торгом. "Расположен в живописном месте, в 50 метрах родник, речка, 100 метров лес, 1,5 км водохранилище, отличные подъездные пути. Дом полностью обустроен для проживания (мебель, бытовая техника, видеонаблюдение...все входит в стоимость", - пишет продавец. Из дополнительных опций - электрическое отопление, хорошие кухня и санузел, камин-буржуйка, банька.

 
Теги: Минск
 
 
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На этот раз мы заглянули в два садоводческих товарищества под Минском - "Родник" и "Ромашка" Соломореченские. Они расположены в молодеченском направлении, за...
 
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