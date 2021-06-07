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Торги в понедельник начались с роста евро и падения доллара США

07.06.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Евро и российский рубль выросли в стоимости, доллар США подешевел на старте торгов в понедельник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации биржи на 10:32, евро подорожал на 0,04%, доллар США просел на 0,28%, российский рубль вырос в цене на 0,12%.

В начале торгов 7 июня на бирже указаны следующие курсы:

  • 1 евро – 3,08 белорусского рубля,
  • 1 доллар США – 2,53 рубля,
  • 100 российских рублей – 3,47 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Как формируется валютная корзина?

Как пояснял эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, курс белорусского рубля определяется из корзины валют: 50% формирует российский рубль, а оставшиеся 50% – соотношение доллара США и евро.

Что будет с долларом?

Известный российский аналитик, эрудит Анатолий Вассерман отметил, что уже в ближайшей перспективе доллар начнет обесцениваться таким темпом, который несовместим с устойчивостью мировой торговли.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Российская валюта укрепилась в цене и подорожала в начале торгов в понедельник по отношению к белорусскому рублю.
 
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