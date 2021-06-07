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Торги в понедельник начались с роста евро и падения доллара США
07.06.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн – Sputnik. Евро и российский рубль выросли в стоимости, доллар США подешевел на старте торгов в понедельник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации биржи на 10:32, евро подорожал на 0,04%, доллар США просел на 0,28%, российский рубль вырос в цене на 0,12%.
В начале торгов 7 июня на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Как формируется валютная корзина?
Как пояснял эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, курс белорусского рубля определяется из корзины валют: 50% формирует российский рубль, а оставшиеся 50% – соотношение доллара США и евро.
Что будет с долларом?
Известный российский аналитик, эрудит Анатолий Вассерман отметил, что уже в ближайшей перспективе доллар
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Российская валюта укрепилась в цене и подорожала в начале торгов в понедельник по отношению к белорусскому рублю.
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