Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Парк "Великий камень" создавали, ориентируясь на то, что сможем в страну привлечь высочайшие технологии, сказал белорусский лидер во Дворце Независимости в ходе совещания, посвященного работе китайско-белорусского индустриального парка.

По словам Александра Лукашенко, совещание с участием вице-премьера Николая Снопкова и директора парка Александра Ярошенко посвящено тому, что правительство предложило проект указа президента, который должен усовершенствовать управление и деятельность индустриального парка.

Президент считает, что "Великий камень" привлекателен для работы, потому что там созданы привлекательные финансовые условия, инфраструктура и геолокация. Это подтверждается приростом резидентов на уровне 10%-15% в год.

"Льготные условия приличные в парке. И мы создавали этот парк, ориентируясь на то, что сможем в страну привлечь высочайшие технологии. Обучим наших людей этим технологиям. И опыт парка в производственных сферах перенесем на Беларусь. Это самое главное", - уверен глава государства.

После чего он задался вопросом, какой эффект стране дает "Великий камень" и создание льготных условий для резидентов парка.

"Это очень важно. Нельзя принимать нормативно-правовые акты, тем более указы Президента, не убедившись в том, а какой результат был от прежних подобных решений", - пояснил Лукашенко.

Государство хочет отдачи

В настоящее время в парке реализуется почти семь десятков проектов, которые представляют интересы 13 государств, в том числе, европейских и США. "Великий камень" на протяжении почти десятилетия существуют в особых правовых условиях, но практика требует внесения изменений.

"Там уже целый город сложился со своими, можно сказать, не противоречащими Республике Беларусь нравами, моралью и производством", - отметил Александр Лукашенко.

Правительство подготовило проект указа, который предлагает коррекцию условий работы парка, а также улучшение регулирования условий ведения бизнеса там.

"Что касается кластеров, организационной структуры, если это важно и нужно - какие проблемы, мы будем идти этим путем. И второе - улучшение, поддержка инновационной деятельности. Что еще нужно к тому, что уже сегодня создано?", - задался он вопросом.

После чего напомнил, что в "Великом камне" привлекательные льготные условия, хотя возможно что-то еще не создано. Поэтому власти будут исходить из интересов инвесторов и государства.

"Если мы что-то получаем, значит, надо предпринимать какие-то меры. Если мы в угоду каким-то инвесторам это делаем, без пользы для государства, вряд ли такие предложения мною будут поддержаны", - подчеркнул белорусский лидер.

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