ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

А. Лукашенко о развитии "Великого камня": Исходить будем из интересов государства и инвесторов

07.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Улучшить бизнес-климат и расширить направления. Индустриальному парку "Великий камень" предложено подкорректировать условия работы.

Развитие индустриального парка "Великий камень"

Возможные новации сегодня обсудили во Дворце Независимости. Китайско-белорусский проект (а ему уже без малого 7 лет) стал поистине экономическим брендом страны, известным далеко за ее пределами. Он предложил инвестору беспрецедентные льготы для развития, а геолокация (на пути из Европы в Азию) стала магнитом для десятков компаний из разных стран.

Этот поступательный рост резидентов не прервала даже пандемия! Но время требует обновления законодательства. Сегодня идет жесткая борьба за инвестиции. Лучшие условия работы - гарантия роста капиталовложений, масштабирование экономического эффекта для страны в целом. Президент уверен: если за годы своей работы "Великий камень" показал такой эффект, его развитие нужно активизировать. Но во главе угла всех изменений должны быть интересы государства, общества и инвестора.

Сегодня "Великий камень" объединяет 69 резидентов из тринадцати стран. Половина из них уже запустила производства. Это позволило создать свыше 1 600 рабочих мест. Проект нового указа направлен на улучшение инвестклимата за счет упрощения административных процедур и расширения видов деятельности, в том числе по традиционной китайской медицине.


Читайте также:



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Улучшить бизнес-климат и расширить направления. Индустриальному парку "Великий камень" предложено подкорректировать условия работы. Развитие индустриального...
 
Новости дня
Новости экономики
 
А. Лукашенко: В развитии "Великого камня" исходить будем из интересов государства и инвесторов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

06.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by