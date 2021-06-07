Источник материала: БT

Улучшить бизнес-климат и расширить направления. Индустриальному парку "Великий камень" предложено подкорректировать условия работы.

Развитие индустриального парка "Великий камень"

Возможные новации сегодня обсудили во Дворце Независимости. Китайско-белорусский проект (а ему уже без малого 7 лет) стал поистине экономическим брендом страны, известным далеко за ее пределами. Он предложил инвестору беспрецедентные льготы для развития, а геолокация (на пути из Европы в Азию) стала магнитом для десятков компаний из разных стран.

Этот поступательный рост резидентов не прервала даже пандемия! Но время требует обновления законодательства. Сегодня идет жесткая борьба за инвестиции. Лучшие условия работы - гарантия роста капиталовложений, масштабирование экономического эффекта для страны в целом. Президент уверен: если за годы своей работы "Великий камень" показал такой эффект, его развитие нужно активизировать. Но во главе угла всех изменений должны быть интересы государства, общества и инвестора.

Сегодня "Великий камень" объединяет 69 резидентов из тринадцати стран. Половина из них уже запустила производства. Это позволило создать свыше 1 600 рабочих мест. Проект нового указа направлен на улучшение инвестклимата за счет упрощения административных процедур и расширения видов деятельности, в том числе по традиционной китайской медицине.





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