Источник материала: БT

Президент заслушал доклад о перспективах развития Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Причина нашей сегодняшней встречи состоит в том, что правительство внесло нормативно-правовой акт (проект указа Президента) о совершенствовании определенных норм, которые связаны с управлением и деятельностью этого парка, - сказал Александр Лукашенко.





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