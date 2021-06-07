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А. Лукашенко: В развитии "Великого камня" исходить будем из интересов государства и инвесторов
07.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Президент заслушал доклад о перспективах развития Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".
Причина нашей сегодняшней встречи состоит в том, что правительство внесло нормативно-правовой акт (проект указа Президента) о совершенствовании определенных норм, которые связаны с управлением и деятельностью этого парка, - сказал Александр Лукашенко.
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Президент заслушал доклад о перспективах развития Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Причина нашей сегодняшней встречи состоит в...
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