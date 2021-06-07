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У А. Лукашенко обсудят перспективы развития индустриального парка "Великий камень"
07.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Основные докладчики - глава администрации парка Александр Ярошенко и первый вице-премьер Николай Снопков.
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Основные докладчики - глава администрации парка Александр Ярошенко и первый вице-премьер Николай Снопков. Первый вице-премьер представит Президенту...
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