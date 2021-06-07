Источник материала: БT

Основные докладчики - глава администрации парка Александр Ярошенко и первый вице-премьер Николай Снопков.

Первый вице-премьер представит Президенту предложения правительства о совершенствовании правового режима для представления наилучших условий ведения бизнеса в парке.

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