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Курсы валют на 7 июня
07.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
На прошедших накануне торгах доллар и российский рубль прибавили в цене, евро подешевел. На это утро доллар стоит 2 рубля 54 копейки, евро - 3 рубля 8 копеек и 3 рубля 47 копеек стоят 100 российских.
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На прошедших накануне торгах доллар и российский рубль прибавили в цене, евро подешевел. На это утро доллар стоит 2 рубля 54 копейки, евро - 3 рубля 8 копеек и 3 рубля 47...
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