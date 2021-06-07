Торги нефтепродуктами на экспорт переводятся на площадку БУТБ

Источник материала: БT

Экспортные торги по нефтепродуктам переводятся с единой торговой площадки Белнефтехима на универсальную товарную биржу, где, как планируется, уже с 1 июля начнутся торги. При этом единая торговая площадка концерна продолжает свою работу по продаже нефтепродуктов, включая регистрацию новых компаний и заключение с ними соглашений об обеспечительном взносе или об участии в торгах на прежних условиях. Отметим, Белорусский нефтяной торговый дом уже 15 лет проводит на торговой площадке Белнефтехима электронные аукционы по реализации предприятиями нефтепродуктов. За эти годы количество покупателей выросло более чем в 50 раз, аккредитацию на сегодняшний день имеют более тысячи компаний из 40 стран мира, а продукции реализовано более чем на 26 млрд долларов.





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