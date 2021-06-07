|
В Беларуси расширили регулирование цен на товары
07.06.2021 13:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн – Sputnik. В Беларуси расширяется регулирование цен на социально значимые товары, говорится в сообщении министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В профильном ведомстве данное решение мотивировали продолжающимся ростом цен на продовольствие в мире и, как следствие, ускорение годового прироста потребительских цен в республике.
МАРТ вводит регулирование цен на данные продукты питания:
Помимо этого, вводится максимальный размер надбавки импортера, оптовой надбавки, торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) не выше 25% на сыр, муку пшеничную, сухие макаронные изделия, консервы из рыбы, рис, крупу манную, крупу пшенную, хлопья овсяные, картофель и свежие овощи (свеклу, морковь, капусту белокочанную, лук репчатый, огурцы, помидоры), яблоки.
"Также постановлением уточняются подходы к регулированию цен на детское питание", – добавили в пресс-службе МАРТ.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под пристальным вниманием властей будет увеличенный перечень социально значимых для белорусов товаров, цены на них будут менять определенным образом.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)