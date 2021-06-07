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В Беларуси расширили регулирование цен на товары

07.06.2021 13:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн – Sputnik. В Беларуси расширяется регулирование цен на социально значимые товары, говорится в сообщении министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В профильном ведомстве данное решение мотивировали продолжающимся ростом цен на продовольствие в мире и, как следствие, ускорение годового прироста потребительских цен в республике.

МАРТ вводит регулирование цен на данные продукты питания:

  • крупу перловую,
  • субпродукты мясные пищевые,
  • колбасу полукопченую, варено-копченую,
  • говядину тушеную консервированную,
  • свинину тушеную консервированную,
  • рыбу живую,
  • рыбу мороженую (филе и разделанную),
  • маргарин,
  • чеснок,
  • перец сладкий,
  • кофе растворимый,
  • чай черный,
  • соль поваренную пищевую.

Помимо этого, вводится максимальный размер надбавки импортера, оптовой надбавки, торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) не выше 25% на сыр, муку пшеничную, сухие макаронные изделия, консервы из рыбы, рис, крупу манную, крупу пшенную, хлопья овсяные, картофель и свежие овощи (свеклу, морковь, капусту белокочанную, лук репчатый, огурцы, помидоры), яблоки.

"Также постановлением уточняются подходы к регулированию цен на детское питание",  – добавили в пресс-службе МАРТ.

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Теги: Минск
 
 
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Под пристальным вниманием властей будет увеличенный перечень социально значимых для белорусов товаров, цены на них будут менять определенным образом.
 
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МАРТ расширил регулирование цен на социально значимые товары
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