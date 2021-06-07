В Беларуси расширили регулирование цен на товары

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн – Sputnik. В Беларуси расширяется регулирование цен на социально значимые товары, говорится в сообщении министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В профильном ведомстве данное решение мотивировали продолжающимся ростом цен на продовольствие в мире и, как следствие, ускорение годового прироста потребительских цен в республике.

МАРТ вводит регулирование цен на данные продукты питания:

крупу перловую,

субпродукты мясные пищевые,

колбасу полукопченую, варено-копченую,

говядину тушеную консервированную,

свинину тушеную консервированную,

рыбу живую,

рыбу мороженую (филе и разделанную),

маргарин,

чеснок,

перец сладкий,

кофе растворимый,

чай черный,

соль поваренную пищевую.

Помимо этого, вводится максимальный размер надбавки импортера, оптовой надбавки, торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) не выше 25% на сыр, муку пшеничную, сухие макаронные изделия, консервы из рыбы, рис, крупу манную, крупу пшенную, хлопья овсяные, картофель и свежие овощи (свеклу, морковь, капусту белокочанную, лук репчатый, огурцы, помидоры), яблоки.

"Также постановлением уточняются подходы к регулированию цен на детское питание", – добавили в пресс-службе МАРТ.

Читайте также: