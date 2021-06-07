Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 31 мая - 7 июня 2021 года

Предложение на рынке квартир столицы продолжает снижаться: за последние семь дней количество выставленных на продажу объектов уменьшилось на 0.9%. Сильнее всего сократилось число 4-комнатных квартир (-2%), 1- и 2-комнатных квартир стало меньше на 1%. Количество «трешек» за неделю практически не изменилось.

Заметнее всего сократилось количество объявлений о продаже квартир в Центральном (-6%), Заводском (-6%) и Ленинском (-5%) районах.