|
Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 31 мая - 7 июня 2021 года
07.06.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
За последнюю неделю
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.5% и на текущую дату равна 1292 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 48 $/м2 в пользу новостроек.
Предложение на рынке квартир столицы продолжает снижаться: за последние семь дней количество выставленных на продажу объектов уменьшилось на 0.9%. Сильнее всего сократилось число 4-комнатных квартир (-2%), 1- и 2-комнатных квартир стало меньше на 1%. Количество «трешек» за неделю практически не изменилось.
Заметнее всего сократилось количество объявлений о продаже квартир в Центральном (-6%), Заводском (-6%) и Ленинском (-5%) районах.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 620 $/м2 (+0.4%), Солигорск — 802 $/м2 (-0.1%), Молодечно — 726 $/м2 (-0.1%), Жодино — 733 $/м2 (-0.3%), Слуцк — 584 $/м2 (-0.3%).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, с 31 мая по 7 июня 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)