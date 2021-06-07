ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 31 мая - 7 июня 2021 года

07.06.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

За последнюю неделю индекс цен вторичного рынка жильяне изменился и составил 1244 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.5% и на текущую дату равна 1292 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 48 $/м2 в пользу новостроек.  

Средняя цена квадратного метра без учета влияния новостроек в настоящее время равна 1324 $, что только на 0.1% больше, чем неделей ранее.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 31 мая - 7 июня 2021 года

Впервые с октября прошлого года цены на квартиры за неделю не изменились.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 31 мая - 7 июня 2021 года

Читайте также: Белорусы сбрасывают балласт, выставляя на продажу старые загородные дома? Обзор по загородной недвижимости за апрель 2021 года

Предложение на рынке квартир столицы продолжает снижаться: за последние семь дней количество выставленных на продажу объектов уменьшилось на 0.9%. Сильнее всего сократилось число 4-комнатных квартир (-2%), 1- и 2-комнатных квартир стало меньше на 1%. Количество «трешек» за неделю практически не изменилось.

Заметнее всего сократилось количество объявлений о продаже квартир в Центральном (-6%), Заводском (-6%) и Ленинском (-5%) районах.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 31 мая - 7 июня 2021 года

Существенных изменений в уровне цен на квартиры в разрезе комнат за неделю не произошло – в пределах +/-0.3%.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 31 мая - 7 июня 2021 года

В районах города заметнее всего снизились цены на квартиры в Центральном (-0.6% за неделю) и Партизанском (-0.4%) районах.  


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 31 мая - 7 июня 2021 года

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 31 мая - 7 июня 2021 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 802 $/м2 (+0.1%), Витебск — 601 $/м2 (+0.2%), Гомель — 618 $/м2 (-0.6%), Гродно — 713 $/м2 (-0.6%), Могилев — 636 $/м2 (+0.3%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 620 $/м2 (+0.4%), Солигорск — 802 $/м2 (-0.1%), Молодечно — 726 $/м2 (-0.1%), Жодино — 733 $/м2 (-0.3%), Слуцк — 584 $/м2 (-0.3%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, с 31 мая по 7 июня 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
Новости дня
Новости экономики
 
На неделе "Белагро" стала диалоговой площадкой для бизнес-партнеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

06.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by