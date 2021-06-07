Беларусь в мае сократила поставки дизеля на украинский рынок

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн – Sputnik. В мае 2021 года импорт дизельного топлива на украинский рынок сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 475,2 тыс. тонн, пишет издание enkorr .

"Импорт из Беларуси уменьшился на 26%, до 146,4 тыс. тонн. Данное снижение было ожидаемым в связи с подготовкой Мозырского НПЗ к плановому ремонту, который в итоге был смещен на 1 июня из-за неопределенности с загрузкой сырьем Новополоцкого НПЗ", – приводит данные аналитический ресурс.

При этом дефицит дизельного топлива в последний месяц весны удалось компенсировать за счет поставок из других стран, в том числе Литвы, Турции, Греции, Туркменистана, Израиля и Малайзии.

Поставки дизеля из России сократились почти в 2,3 раза, до 115 тыс. тонн. Причем 103,8 тыс. тонн было импортировано по железной дороге (+38% к маю 2020 года). Интересно, что оставшийся объем топлива, которое выпушено компанией "Роснефть", было отгружено из терминала в Гомеле новым оператором – Socar New Energy.

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