МАРТ расширил регулирование цен на социально значимые товары

Источник материала: БT

Министерство антимонопольного регулирования и торговли расширяет государственное регулирование цен на социально значимые товары. Это предусмотрено постановлением ведомства от 1 июня 2021 года № 40 "О регулировании цен на социально значимые товары", сообщает БелТА .

"На фоне продолжающегося роста мировых цен на продовольствие наблюдается ускорение годового прироста потребительских цен в Беларуси. По данным ФАО, прирост мировых цен на продовольствие в целом в мае 2021 года в годовом выражении ускорился до 37,5 % (28,7 % в апреле), в том числе прирост цен на мясо составил 8,3 %, молоко - 25,9 %, зерновые культуры - 34,5 %, масло растительное - 120,9 %. По данным Всемирного банка, в мае этого года цены на кофе в годовом выражении выросли до 24,4 %, чай - до 75,5 %, пальмовое масло - в два раза", - отметили в МАРТ.







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