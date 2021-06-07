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Евро и доллар США резко подешевели на торгах в понедельник
07.06.2021 15:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн – Sputnik. Евро и доллар США упали в цене, российский рубль подорожал по итогам торгов в понедельник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро просел в стоимости на 0,06%, доллар США упал на 0,42%, российский рубль прибавил в цене 0,12%.
По итогам торгов 7 июня на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Что будет с долларом?
Известный российский аналитик, эрудит Анатолий Вассерман
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Российская валюта, наоборот, набралась сил и укрепила свои позиции по отношению к белорусскому рублю.
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