Евро и доллар США резко подешевели на торгах в понедельник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Евро и доллар США упали в цене, российский рубль подорожал по итогам торгов в понедельник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро просел в стоимости на 0,06%, доллар США упал на 0,42%, российский рубль прибавил в цене 0,12%.

По итогам торгов 7 июня на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,07 белорусского рубля,

1 доллар США – 2,53 рубля,

100 российских рублей – 3,47 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Что будет с долларом?

Известный российский аналитик, эрудит Анатолий Вассерман отметил , что уже в ближайшей перспективе доллар начнет обесцениваться таким темпом, который несовместим с устойчивостью мировой торговли.

Читайте также: