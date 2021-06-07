"Славкалий" продолжает строительство Нежинского ГОК в Любанском районе

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Инвестиции, новые рабочие места и экспорт. "Славкалий" продолжает строительство Нежинского горно-обогатительного комбината в Любанском районе. Уже готово почти 80 % объектов. Кстати, для безопасности строят и свое пожарное депо. Одновременно с промышленностью развивается и инфраструктура нового калийного кластера. В перспективе в Любань приедут на рабочее место более 2 000 молодых специалистов. В райцентре строят новое жилье и детский сад. Планируется и модернизация местной больницы с закупкой новейшего оборудования. В город приходят и другие инвесторы.

Валерий Мельник, председатель Любанского райисполкома:



Строится механический завод. Возводятся дома: один дом передали для работников социальной сферы - это врачи и учителя. Молодым специалистам "Славкалий" передал 40-квартирный дом. Еще два дома строятся на данный момент. Для работы на этом предприятии в район планируют прибыть 2 000 человек. Тоже планируется увеличение мощностей нашей районной больницы. В плане закупки медицинского оборудования.

На новом горно-обогатительном комбинате под Любанью планируется ежегодно выпускать более миллиона тонн калийных удобрений. После Солигорска и Петрикова это будет третий крупный проект нашей страны.