ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Славкалий" продолжает строительство Нежинского ГОК в Любанском районе

07.06.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Инвестиции, новые рабочие места и экспорт. "Славкалий" продолжает строительство Нежинского горно-обогатительного комбината в Любанском районе. Уже готово почти 80 % объектов. Кстати, для безопасности строят и свое пожарное депо. Одновременно с промышленностью развивается и инфраструктура нового калийного кластера. В перспективе в Любань приедут на рабочее место более 2 000 молодых специалистов. В райцентре строят новое жилье и детский сад. Планируется и модернизация местной больницы с закупкой новейшего оборудования. В город приходят и другие инвесторы.

Валерий Мельник, председатель Любанского райисполкома:

Строится механический завод. Возводятся дома: один дом передали для работников социальной сферы - это врачи и учителя. Молодым специалистам "Славкалий" передал 40-квартирный дом. Еще два дома строятся на данный момент. Для работы на этом предприятии в район планируют прибыть 2 000 человек. Тоже планируется увеличение мощностей нашей районной больницы. В плане закупки медицинского оборудования.

На новом горно-обогатительном комбинате под Любанью планируется ежегодно выпускать более миллиона тонн калийных удобрений. После Солигорска и Петрикова это будет третий крупный проект нашей страны.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инвестиции, новые рабочие места и экспорт. "Славкалий" продолжает строительство Нежинского горно-обогатительного комбината в Любанском районе. Уже готово почти 80 %...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Экспорт организаций Беллегпрома в январе - апреле вырос до $142,3 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

06.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by