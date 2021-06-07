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Экспорт организаций Беллегпрома в январе - апреле вырос до $142,3 млн

07.06.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Беллегпром за четыре месяца нарастил экспорт на 15 %. Организации, входящие в состав концерна, продали товаров легкой промышленности за рубеж более чем на 142 миллиона долларов. Нашу продукцию знают в 48-ми государствах, в частности, в странах дальней дуги, ЕАЭС и Евросоюза. Отмечают и положительную динамику работы концерна по всем ключевым показателям. Прибыль от реализации продукции выросла почти на 16,5 %.

В состав концерна "Беллегпром" входят 73 организации. На данный момент ведется активная работа по диверсификации экспорта и расширению рынков сбыта.

 
 
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Беллегпром за четыре месяца нарастил экспорт на 15 %. Организации, входящие в состав концерна, продали товаров легкой промышленности за рубеж более чем на 142...
 
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