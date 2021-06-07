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Беларусь лидирует на украинском рынке в мае по поставкам битума
07.06.2021 17:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн – Sputnik. В мае 2021 года на украинский рынок было поставлено 117,8 тысячи тонн дорожного битума, что почти в два раза больше показателя апреля прошлого года (62 тысячи тонн), приводит данные издание enkorr.
"Наибольший объем ресурса был получен из Беларуси – более 60% в общей структуре, что составляет 75 тысяч тонн. Из этого объема 56,3 тысячи тонн было поставлено автотранспортом, остальные 18,7 тысячи тонн – железнодорожным сообщением", – пишет украинское издание.
При этом из Польши было импортировано всего 9,1 тысячи тонн битумов, а из Литвы 2,5 тысячи тонн. По морю из Греции было поставлено 5,2 тысячи тонн. Из Испании доставили немногим более 7 тысяч тонн.
Ранее стало известно, что плановый ремонт Мозырского НПЗ был смещен на 1 июня 2021 года. При этом белорусский нефтеперерабатывающий завод заверил украинских партнеров, что это не скажется на поставках в июне, потому что ремонт битумных установок был проведен еще зимой.
Первое место за белорусскими НПЗ
В 2020 году на украинский рынок было поставлено 860,2 тысячи тонн импортного дорожного битума, что в два раза больше показателя 2019 года (427,8 тысячи тонн).
Больше всего поставили белорусские производители – 582,6 тысячи тонн, что на оказалось на 77% больше показателей 2019 года.
Согласно официальным данным, на долю Мозырского НПЗ пришлось 410 тысяч тонн битума, что на 40% больше соответствующего показателя за 2019 год.
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В прошлом году белорусские производители поставили почти 80% от всего импорта битума для украинских потребителей.
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