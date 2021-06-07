МАЗ в мае впервые занял почти 30% украинского рынка

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн – Sputnik. В мае 2021 года на украинском рынке было реализовано почти 400 единиц грузовой автотехники полной массой свыше 3,5 т, что на 69% больше, чем годом ранее, пишет аналитическое издание AUTO-Consulting.

Ранее в апреле текущего года власти Украины решили ввести в мае специальную таможенную пошлину в размере 35% на грузовую и автобусную технику белорусского производства.

В свою очередь торговый дом "МАЗ-Украина" обжаловал это решение в судебном порядке и добился приостановления санкций на время рассмотрения иска.

"Лидерство очень плотно удерживает МАЗ, который на волне грядущего введения спецпошлины смог занять рекордную за последние годы долю рынка - 28%", - приводит данные AUTO-Consulting.

Все ключевые игроки на украинском автомобильном рынке в мае также продемонстрировали рост. Второе и третье места по продажам заняли MAN и IVECO соответственно.

По итогам первых четырех месяцев этого года общие продажи МАЗ на украинском рынке составили 319 автомобилей, что превысило уровень 2020 года на 89%.

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