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МАЗ в мае впервые занял почти 30% украинского рынка
07.06.2021 17:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн – Sputnik. В мае 2021 года на украинском рынке было реализовано почти 400 единиц грузовой автотехники полной массой свыше 3,5 т, что на 69% больше, чем годом ранее, пишет аналитическое издание AUTO-Consulting.
Ранее в апреле текущего года власти Украины решили ввести в мае специальную таможенную пошлину в размере 35% на грузовую и автобусную технику белорусского производства.
В свою очередь торговый дом "МАЗ-Украина" обжаловал это решение в судебном порядке и добился приостановления санкций на время рассмотрения иска.
"Лидерство очень плотно удерживает МАЗ, который на волне грядущего введения спецпошлины смог занять рекордную за последние годы долю рынка - 28%", - приводит данные AUTO-Consulting.
Все ключевые игроки на украинском автомобильном рынке в мае также продемонстрировали рост. Второе и третье места по продажам заняли MAN и IVECO соответственно.
По итогам первых четырех месяцев этого года общие продажи МАЗ на украинском рынке составили 319 автомобилей, что превысило уровень 2020 года на 89%.
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Белорусский автопроизводитель добился временной приостановки действия спецпошлины в размере 35% на грузовики, которая была введена в апреле текущего года...
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