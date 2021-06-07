МАРТ взял под контроль цены на тушенку, перловку, колбасу

Список товаров, цены на которые регулирует государство, расширен. Об этом сообщается на сайте министерства антимонопольного регулирования. Министерство привело данные ООН о росте цен в мире. Подсолнечное масло подорожало на 120,9%.

Перечень социально значимых товаров, цены на которые государство берет под контроль, пополнился следующими продуктами:

Копченые и вареные колбасы

Мясные субпродукты

Говяжья и свиная тушенка

Рыба

Перловая крупа

Черный чай

Растворимый кофе

Соль

Чеснок

Другие продукты.

В новом постановлении МАРТ также уточняется порядок регулирования цен на детское питание.

В комментарии ведомство подчеркивает: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в мире рост цен ускорился в ценовом выражении до 37,5% против 28,7% в апреле.

Цены на мясо в мире выросли на 8,3%, молоко – на 25,9%, зерновые культуры – на 34,5%, растительное масло – на 120,9%.

По данным Всемирного банка, которые приводит министерство, в мае 2021 года цены на кофе в годовом выражении выросли до 24,4%, чай - до 75,5%, пальмовое масло - в 2 раза.

Ранее

23 февраля было принято поставление Совмина №100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости». В нем говорится, что всем ИП и юрлицам любой формы собственности, которые торгуют социально значимыми товарами, запрещается поднимать цены на них до конца текущего месяца.

С 1 марта рост цен стал возможным, но его ограничили – не более 0,2% в месяц. Эксперты рассказали , что привлечение административного ресурса для регулирования цен - плохой знак.