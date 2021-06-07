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МАРТ взял под контроль цены на тушенку, перловку, колбасу
07.06.2021 18:47 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Список товаров, цены на которые регулирует государство, расширен. Об этом
Перечень социально значимых товаров, цены на которые государство берет под контроль, пополнился следующими продуктами:
В новом постановлении МАРТ также уточняется порядок регулирования цен на детское питание.
В комментарии ведомство подчеркивает: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в мире рост цен ускорился в ценовом выражении до 37,5% против 28,7% в апреле.
Цены на мясо в мире выросли на 8,3%, молоко – на 25,9%, зерновые культуры – на 34,5%, растительное масло – на 120,9%.
По данным Всемирного банка, которые приводит министерство, в мае 2021 года цены на кофе в годовом выражении выросли до 24,4%, чай - до 75,5%, пальмовое масло - в 2 раза.
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Список товаров, цены на которые регулирует государство, расширен. Об этом сообщается на сайте министерства антимонопольного регулирования.
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