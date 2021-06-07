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$11-17 тысяч за участок. Итоги аукциона по продаже земельных наделов в Смолевичах
08.06.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся
Аукцион состоялся по лотам №№ 3 и 4 – участкам в пер. Апрельском и ул. В. Быкова. На участок в пер. Апрельском было подано 3 заявления, на ул. В. Быкова – 2 заявки.
На лот № 2 - участок на ул. Т. Костюшко - подали 3 заявки, однако 2 участника не прошли регистрацию. Лот реализован единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%.
На лот № 5 – участок на ул. И. Мележа - было подано 4 заявки. Однако на аукцион никто не пришел.
Более подробную информацию по лотам и итоги аукциона смотрите в нашей таблице.
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Смолевичах. Участникам было предложено 5 лотов, торги прошли по 2 из...
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