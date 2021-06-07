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$11-17 тысяч за участок. Итоги аукциона по продаже земельных наделов в Смолевичах

08.06.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Смолевичах. Участникам было предложено 5 лотов, торги прошли по 2 из них.

-17 тысяч за участок. Итоги аукциона по продаже земельных наделов в Смолевичах
Фото использовано в качестве иллюстрации.

Аукцион состоялся по лотам №№ 3 и 4 – участкам в пер. Апрельском и ул. В. Быкова. На участок в пер. Апрельском было подано 3 заявления, на ул. В. Быкова – 2 заявки.

На лот № 2 - участок на ул. Т. Костюшко - подали 3 заявки, однако 2 участника не прошли регистрацию. Лот реализован единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%.

На лот  № 5 – участок на ул. И. Мележа - было подано 4 заявки. Однако на аукцион никто не пришел.

Более подробную информацию по лотам и итоги аукциона смотрите в нашей таблице.

 Лоты

Адрес земельного участка

Площадь участка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка,руб.

Цена продажи участка,руб.

Цена продажи участка, $

1

г. Смолевичи, ул. В. Купревича, 2

12,95

-

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

28 000

-

-

2

г. Смолевичи, ул. Т. Костюшко, 14

15,0

1

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

28 100

29 505

11 621

3

г. Смолевичи, пер. Апрельский, 6

15,0

3

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

28 200

45 416

17 888

4

г. Смолевичи, ул.В.Быкова, 31

15,0

2

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

28 300

41 434

16 320

5

г. Смолевичи, ул. И. Мележа, 7

15,0

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

28 400

-

-

Ближайший аукцион попродаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском районе состоится 11 июня.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Смолевичах. Участникам было предложено 5 лотов, торги прошли по 2 из...
 
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