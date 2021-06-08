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С 8 июня в Беларуси автомобильное топливо дорожает на 1 копейку
08.06.2021 08:53 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС поднимаются на 1 копейку. Повышение стоимости происходит уже в 16-й раз за год. Об этом
Нефтяной концерн установил следующие цены на топливо:
Как пояснили в «Белнефтехиме», подорожание обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти.
Так, с 1 по 4 июня средняя стоимость 1 барреля нефти составила $70, что на 27,5% больше, чем было в январе текущего года.
Отмечается, что цены на моторное топливо увеличены на 8,1% по сравнению с началом 2021 года.
Напомним, прошлый раз цены
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Розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС поднимаются на 1 копейку. Повышение стоимости происходит уже в 16-й раз за год. Об этом сообщили в...
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