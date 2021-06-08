С 8 июня в Беларуси автомобильное топливо дорожает на 1 копейку

Розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС поднимаются на 1 копейку. Повышение стоимости происходит уже в 16-й раз за год. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Нефтяной концерн установил следующие цены на топливо:

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 86 копеек;

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 96 копеек;

АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 18 копеек;

Дизельное топливо – 1 рубль 96 копеек.

Как пояснили в «Белнефтехиме», подорожание обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти.

Так, с 1 по 4 июня средняя стоимость 1 барреля нефти составила $70, что на 27,5% больше, чем было в январе текущего года.

Отмечается, что цены на моторное топливо увеличены на 8,1% по сравнению с началом 2021 года.