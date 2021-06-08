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С 8 июня в Беларуси автомобильное топливо дорожает на 1 копейку

08.06.2021 08:53 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС поднимаются на 1 копейку. Повышение стоимости происходит уже в 16-й раз за год. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Нефтяной концерн установил следующие цены на топливо:

  • АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 86 копеек;
  • АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 96 копеек;
  • АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 18 копеек;
  • Дизельное топливо – 1 рубль 96 копеек.

Как пояснили в «Белнефтехиме», подорожание обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти.

Так, с 1 по 4 июня средняя стоимость 1 барреля нефти составила $70, что на 27,5% больше, чем было в январе текущего года.

Отмечается, что цены на моторное топливо увеличены на 8,1% по сравнению с началом 2021 года.

Напомним, прошлый раз цены повышались 2 июня. Тогда концерн точно так же обосновывал подорожание – «восходящий тренд мировых котировок нефти».

 
 
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Розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС поднимаются на 1 копейку. Повышение стоимости происходит уже в 16-й раз за год. Об этом сообщили в...
 
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