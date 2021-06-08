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Кто может купить планшет Lenovo по специальной цене

08.06.2021 09:35 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Компания А1 совместно с Lenovo запустила акцию в поддержку цифрового волонтерского движения #яонлайн. Теперь все желающие могут не только присоединяться к нему и помогать своим близким изучать возможности мобильных технологий, но и приобрести им для этого планшет по специальной цене.

Только для волонтеров #яонлайн действует специальная цена на Lenovo Tab M10 32GB – планшет, в котором просто разобраться даже начинающему интернет-пользователю. Скидка для зарегистрированных участников проекта составляет до 110 рублей. Причем как при покупке единовременным платежом за 399 рублей, так и в рассрочку на 24 месяца.

Волонтером движения #яонлайн может стать любой человек и абонент любого мобильного оператора, который хотел бы показать своим родственникам и друзьям, чем может быть полезен мобильный интернет и как им пользоваться. Все, что нужно для этого, – пройти регистрацию на сайте https://ionline.a1.by/.

Тогда участнику проекта предоставляется сразу несколько бонусов: снижение стоимости Lenovo Tab M10 32GB и возможность перевести 1 ГБ бесплатного интернета абоненту, которого он планирует обучать.

Lenovo Tab M10 32GB – универсальная и бюджетная модель, которая получила 10,1-дюймовый экран, основную камеру на 5 Мп с автоматической фокусировкой и возможностью записывать видео в качестве1080р, а также фронтальную на 2 Мп. Объем оперативной памяти 2 ГБ и 32 ГБ встроенной, а также поддержка карт microSD до 256 ГБ позволят сохранить все фото и видео, а 4-ядерный процессор Snapdragon 429 до 2,0 ГГц обеспечит комфортную работу сразу нескольких приложений.

Чтобы воспользоваться скидкой на планшет, нужно показать сотруднику в магазине А1 личный кабинет на сайте проекта или его скриншот, где указаны имя, фамилия и отчество волонтера, а также предоставить документ, удостоверяющий личность покупателя.

Больше подробной информации о волонтерском движении #яонлайн можно найти на его официальном сайте.

 
 
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Компания А1 совместно с Lenovo запустила акцию в поддержку цифрового волонтерского движения #яонлайн.
 
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