За зарплаты в конверте в Беларуси вводится уголовная ответственность

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн - Sputnik. Законом "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" среди прочего вводится уголовная ответственность за уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов и сборов, сообщили в КГК.

"(...) инициировано Комитетом госконтроля и обусловлено недостаточностью существующих мер административного воздействия в борьбе с этим негативным явлением", – рассказали в ведомстве.

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