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За зарплаты в конверте в Беларуси вводится уголовная ответственность
08.06.2021 10:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн - Sputnik. Законом "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" среди прочего вводится уголовная ответственность за уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов и сборов, сообщили в КГК.
"(...) инициировано Комитетом госконтроля и обусловлено недостаточностью существующих мер административного воздействия в борьбе с этим негативным явлением", – рассказали в ведомстве.
последует
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Изменения вступают в силу с 19 июня, уточнили в Комитете государственного контроля Беларуси.
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