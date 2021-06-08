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За зарплаты в конверте в Беларуси вводится уголовная ответственность

08.06.2021 10:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн - Sputnik. Законом "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" среди прочего вводится уголовная ответственность за уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов и сборов, сообщили в КГК.

"(...) инициировано Комитетом госконтроля и обусловлено недостаточностью существующих мер административного воздействия в борьбе с этим негативным явлением", – рассказали в ведомстве.

последует

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Теги: Минск
 
 
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Изменения вступают в силу с 19 июня, уточнили в Комитете государственного контроля Беларуси.
 
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