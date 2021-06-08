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Украина не останется без белорусского бензина в июне
08.06.2021 10:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн – Sputnik. Мозырский НПЗ изыскал возможность отгрузить на украинский рынок бензин марки А-95 до 20 тыс. тонн, говорится в сообщении аналитического издания enkorr.
Ранее стало известно, что нефтеперерабатывающий завод выйдет на плановый ремонт в середине мая и по этой причине сократит поставки бензинов и дизеля на украинский рынок. Из-за неопределенностей с поставками сырья на "Нафтан" после возобновления санкций США, ремонт
В ходе плановых работ на НПЗ в Мозыре была остановлена установка изомеризации, что ограничило объем октаноповышающего компонента. Данное оборудование необходимо для выпуска именно бензина марки АИ-95.
© Sputnik / Максим Богодвид
"Учитывая спрос со стороны украинских контрагентов, технологи предприятия нашли возможность выпустить до 20 тыс. тонн ресурса в июне", – сообщает enkorr.
При этом украинское издание пишет, что "решение воздержаться от поставок в июне было связано с дискоммуникацией между БНК и Мозырским НПЗ. По итогу белорусские экспортеры подтвердили приоритетность и стратегическое значение украинского рынка".
Помимо поставок белорусского бензина, украинские производители нарастят в июне собственное производство, а также поставки из других источников.
В мае Мозырский НПЗ был вынужден
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Мозырский нефтеперерабатывающий завод на время проведения планового ремонта должен был прекратить экспорт АИ-95 на украинский рынок, но нашел возможности не...
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