Украина не останется без белорусского бензина в июне

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Мозырский НПЗ изыскал возможность отгрузить на украинский рынок бензин марки А-95 до 20 тыс. тонн, говорится в сообщении аналитического издания enkorr.

Ранее стало известно, что нефтеперерабатывающий завод выйдет на плановый ремонт в середине мая и по этой причине сократит поставки бензинов и дизеля на украинский рынок. Из-за неопределенностей с поставками сырья на "Нафтан" после возобновления санкций США, ремонт перенесли на июнь .

В ходе плановых работ на НПЗ в Мозыре была остановлена установка изомеризации, что ограничило объем октаноповышающего компонента. Данное оборудование необходимо для выпуска именно бензина марки АИ-95.

"Учитывая спрос со стороны украинских контрагентов, технологи предприятия нашли возможность выпустить до 20 тыс. тонн ресурса в июне", – сообщает enkorr.

При этом украинское издание пишет, что "решение воздержаться от поставок в июне было связано с дискоммуникацией между БНК и Мозырским НПЗ. По итогу белорусские экспортеры подтвердили приоритетность и стратегическое значение украинского рынка".

Помимо поставок белорусского бензина, украинские производители нарастят в июне собственное производство, а также поставки из других источников.

В мае Мозырский НПЗ был вынужден сократить поставки дизеля украинским потребителям, что было ожидаемо в связи с плановыми работами на предприятии. Украинские заправки в прошлом месяце не досчитались 26% от привычного объема белорусского дизеля.

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