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Tesla отказалась от выпуска самого быстрого электрокара

08.06.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Производитель премиальных электрокаров Tesla отказался от выпуска самого быстрого электрокара Model S Plaid+. Илон Маск заявлял, что это будет серийный уникальный электрокар с самым быстрым разгоном с места в мире: от 0 до 60 миль в час менее чем за 2 секунды. Также и самая дорогая в линейке Tesla стоимостью 150 тысяч долларов. Теперь же Маск в своем "Твиттер" написал, что Plaid+  отменяется. Он не нужен. Предположительно, на решение повлияли дефицит микрочипов и рост цен на сырье для батарей. 


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Производитель премиальных электрокаров Tesla отказался от выпуска самого быстрого электрокара Model S Plaid+. Илон Маск заявлял, что это будет серийный уникальный...
 
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