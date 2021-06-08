Tesla отказалась от выпуска самого быстрого электрокара

Источник материала: БT

Производитель премиальных электрокаров Tesla отказался от выпуска самого быстрого электрокара Model S Plaid+. Илон Маск заявлял, что это будет серийный уникальный электрокар с самым быстрым разгоном с места в мире: от 0 до 60 миль в час менее чем за 2 секунды. Также и самая дорогая в линейке Tesla стоимостью 150 тысяч долларов. Теперь же Маск в своем "Твиттер" написал, что Plaid+ отменяется. Он не нужен. Предположительно, на решение повлияли дефицит микрочипов и рост цен на сырье для батарей.





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