|
Молокозаводы Минской области осваивают новые виды продукции
08.06.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Экспортировать продовольствия на более чем 15 миллиардов рублей планируют в этом году белорусские предприятия агропромышленного комплекса. Из общего объема продаж 40 % - молочная продукция. Особый спрос, отмечают эксперты, на сыры преимущественно элитных сортов. На создание таких направлены, в том числе и филиалы Слуцкого сыродельного комбината. Предприятие из Любани планирует модернизацию одного из цехов. Это позволит разнообразить палитру продукции (а сегодня в ассортименте 15 видов сыра). В планах больше твердых сортов, а также оригинальных и эксклюзивных рецептур.
Александр Устинович, директор Любанского филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат":
Нам бы хотелось после модернизации цеха сделать упор на элитных сырах. За ними, мне кажется, будущее. Сегодня много людей, которые любят сыр в его лучшем виде. По сырам с плесенью, да, были у нас такие задумки, но это очень серьезное производство. Будем к этому стремиться и, возможно, выпускать и такую линейку сыров.
Белорусские сыры сегодня отправляют в 26 стран. Мы занимаем четвертое место в мировом рейтинге экспорта этой продукции.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экспортировать продовольствия на более чем 15 миллиардов рублей планируют в этом году белорусские предприятия агропромышленного комплекса. Из общего объема...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)