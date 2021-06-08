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Молокозаводы Минской области осваивают новые виды продукции

08.06.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Экспортировать продовольствия на более чем 15 миллиардов рублей планируют в этом году белорусские предприятия агропромышленного комплекса. Из общего объема продаж 40 % - молочная продукция. Особый спрос, отмечают эксперты, на сыры преимущественно элитных сортов. На создание таких направлены, в том числе и филиалы Слуцкого сыродельного комбината. Предприятие из Любани планирует модернизацию одного из цехов. Это позволит разнообразить палитру продукции (а сегодня в ассортименте 15 видов сыра). В планах больше твердых сортов, а также оригинальных и эксклюзивных рецептур. 

Александр Устинович, директор Любанского филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат": 

Нам бы хотелось после модернизации цеха сделать упор на элитных сырах. За ними, мне кажется, будущее. Сегодня много людей, которые любят сыр в его лучшем виде. По сырам с плесенью, да, были у нас такие задумки, но это очень серьезное производство. Будем к этому стремиться и, возможно, выпускать и такую линейку сыров. 

Белорусские сыры сегодня отправляют в 26 стран. Мы занимаем четвертое место в мировом рейтинге экспорта этой продукции.  


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Экспортировать продовольствия на более чем 15 миллиардов рублей планируют в этом году белорусские предприятия агропромышленного комплекса. Из общего объема...
 
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