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МАРТ расширил регулирование цен на социально значимые товары

08.06.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

На фоне продолжающегося роста мировых цен на продовольствие в среднем на 37,5 % наблюдается ускорение инфляции и в Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли расширяет госрегулирование цен на социально значимые товары, чтобы продукты были доступны покупателям. Среди них кофе, чай, мясные субпродукты и сладкий перец. Это предусмотрено соответствующим постановлением. В нем меняются подходы и по установлению максимального размера надбавки импортера, оптовой и торговой надбавок на сыр, муку, макаронные изделия, картофель, свежие овощи и ряд других продуктов. Постановлением уточняются меры по регулированию стоимости детского питания.


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На фоне продолжающегося роста мировых цен на продовольствие в среднем на 37,5 % наблюдается ускорение инфляции и в Беларуси. Министерство антимонопольного...
 
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