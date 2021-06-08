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МАРТ расширил регулирование цен на социально значимые товары
08.06.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
На фоне продолжающегося роста мировых цен на продовольствие в среднем на 37,5 % наблюдается ускорение инфляции и в Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли расширяет госрегулирование цен на социально значимые товары, чтобы продукты были доступны покупателям. Среди них кофе, чай, мясные субпродукты и сладкий перец. Это предусмотрено соответствующим постановлением. В нем меняются подходы и по установлению максимального размера надбавки импортера, оптовой и торговой надбавок на сыр, муку, макаронные изделия, картофель, свежие овощи и ряд других продуктов. Постановлением уточняются меры по регулированию стоимости детского питания.
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На фоне продолжающегося роста мировых цен на продовольствие в среднем на 37,5 % наблюдается ускорение инфляции и в Беларуси. Министерство антимонопольного...
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