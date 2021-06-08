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Инвесторы "Великого камня" в Беларуси получат дополнительные преференции

08.06.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси подготовлен проект указа о совершенствовании норм, связанных с деятельностью "Великого камня", для улучшения регулирования бизнеса в индустриальном парке. Предлагается создание кластеров и поддержка инновационной деятельности. Дополнительные преференции - для проектов с инвестициями не менее 50 миллионов долларов. Среди них льготные цены на земельные участки, упрощения в сфере таможенного администрирования и другие. В "Великом камне" уверены, что привлечение крупных инвесторов позволит расширить кластерный принцип деятельности. В дальнейшем преференциями смогут воспользоваться и предприятия вне парка, но только те, которые участвуют в капитале и производственном процессе резидентов. Парк ориентирован на такие производственные цепочки как автокомпоненты, электротранспорт и электрооборудование, медицинская продукция и оборудование, фармацевтика, комплексная логистика. В развитие "Великого камня" всеми участниками уже вложено более $670 млн. При этом доля бюджетных вложений составила всего 5 %.


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В Беларуси подготовлен проект указа о совершенствовании норм, связанных с деятельностью "Великого камня", для улучшения регулирования бизнеса в индустриальном...
 
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