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Беллегпром планирует активно осваивать китайский рынок
08.06.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Организации Беллегпрома планируют наращивать экспорт на китайский рынок - об этом сообщила председатель концерна Татьяна Лугина. Предприятия легкой промышленности видят в нем потенциал и хорошие перспективы. Больше всего в Китай продают льняной и кожевенной продукции. Ведется активная работа и по диверсификации рынков сбыта - нашу продукцию знают в 48 странах мира.
На особом контроле - вопрос кадров. Сегодня в приоритете привлечение, закрепление и удержание в сфере легкой промышленности молодых специалистов.
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Организации Беллегпрома планируют наращивать экспорт на китайский рынок - об этом сообщила председатель концерна Татьяна Лугина. Предприятия легкой...
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