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Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам на торгах во вторник
08.06.2021 13:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн – Sputnik. Евро, российский рубль и доллар США резко подешевели по итогам торгов во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро потерял в цене 0,14%, доллар США стал дешевле на 0,24%, российский рубль просел на 0,17%.
По итогам торгов 8 июня на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Что будет с долларом?
Известный российский аналитик, эрудит Анатолий Вассерман
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Доллар США по итогам торгов во вторник больше других валют уменьшился в цене, просев по отношению к белорусскому рублю на 0,24%.
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