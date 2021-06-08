Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам на торгах во вторник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Евро, российский рубль и доллар США резко подешевели по итогам торгов во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро потерял в цене 0,14%, доллар США стал дешевле на 0,24%, российский рубль просел на 0,17%.

По итогам торгов 8 июня на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,07 белорусского рубля,

1 доллар США – 2,52 рубля,

100 российских рублей – 3,47 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Что будет с долларом?

Известный российский аналитик, эрудит Анатолий Вассерман отметил , что уже в ближайшей перспективе доллар начнет обесцениваться таким темпом, который несовместим с устойчивостью мировой торговли.

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