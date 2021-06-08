Минэкономики: мы ведем оценку воздействия санкций на экономику Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн - Sputnik. Положительный тренд в развитии экономики наблюдается в первом полугодии 2021 года, заявил министр экономики Беларуси Александр Червяков на заседании президиума Совмина, передает корреспондент Sputnik.

По словам Александра Червякова, росту экономики способствует промышленность. С двузначными цифрами растет нефтепереработка и нефтехимия, производство калийных удобрений и машиностроение.

"Мы видим, что сельское хозяйство выйдет на восстановительный рост. Пока минусует несколько отраслей сферы услуг и строительства", – констатировал он.

В ответ на уточняющий вопрос, просчитывается ли эффект санкций, министр сказал, что "в этом направлении мы достаточно активно работаем. Сейчас оцениваем влияние каждого элемента санкций".

"Поэтому на данный момент еще преждевременно говорить (о воздействии на экономику - Sputnik), но работа эта ведется и, достаточно, активно", - заверил он.

Санкции США против Беларуси

Ранее стало известно, что с 3 июня Соединенные Штаты возобновили санкции в отношении 9 предприятий белорусского нефтехимического комплекса.

В апреле Минфин и госдепартамент США анонсировали возобновление санкций в отношении девяти госпредприятий, в список попали, в частности, "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим", Belneftekhim USA Inc, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк стекловолокно".

Американские санкции поэтапно вводили санкции против предприятий Беларуси с 2007 года, но в 2015 году выпустили лицензию о временном выводе девяти предприятий из-под санкций. Затем это решение регулярно продлевалось на фоне улучшения отношений Беларуси с западными странами.

После президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года Вашингтон предупредил об истечении лицензии 26 апреля и о том, что она не будет продлена "в связи с ухудшением ситуации в Беларуси". Минфин США объявил, что эта лицензия, допускающая необходимое время для сворачивания всех связей с находящимися под санкциями предприятиями, будет действовать до 3 июня.